Пт, 2.08.2019
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Мечты сбываются! Линде Мурниеце подарили желанные 100 роз

В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце, некоторое время назад опубликовала в соцсетях очень откровенный пост, в котором подробно описала увиденного во сне мужчину. Он подарил ей 100 красных роз. А теперь Мурниеце опубликовала снимок, на котором видно, что в руках женщины находится ее мечта!

"Вкратце о сегодняшнем дне", - подписала фото Мурниеце.

Этот пост в Facebook собрал уже почти 600 "лайков", а также множество комментариев пользователей.

Подписчики уже отметили, что случай Линды является доказательством тому, что мечты сбываются.

Однако Линда не раскрыла имя того, кто подарил столь роскошный букет.

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