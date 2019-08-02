Мечты сбываются! Линде Мурниеце подарили желанные 100 роз

В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце, некоторое время назад опубликовала в соцсетях очень откровенный пост, в котором подробно описала увиденного во сне мужчину. Он подарил ей 100 красных роз. А теперь Мурниеце опубликовала снимок, на котором видно, что в руках женщины находится ее мечта!