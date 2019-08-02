Мечты сбываются! Линде Мурниеце подарили желанные 100 роз

В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце, некоторое время назад опубликовала в соцсетях очень откровенный пост, в котором подробно описала увиденного во сне мужчину. Он подарил ей 100 красных роз. А теперь Мурниеце опубликовала снимок, на котором видно, что в руках женщины находится ее мечта!
"Вкратце о сегодняшнем дне", - подписала фото Мурниеце.
Этот пост в Facebook собрал уже почти 600 "лайков", а также множество комментариев пользователей.
Подписчики уже отметили, что случай Линды является доказательством тому, что мечты сбываются.
Однако Линда не раскрыла имя того, кто подарил столь роскошный букет.
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