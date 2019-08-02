Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл, которы быди осуждены за хулиганство, подали в суд Белгородской области ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство "Москва".
Дату судебного заседания пока не назначили.
Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.
В мае этого года братьев Кокориных приговорили к году и шести месяцам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии.
В начале июля их этапировали в колонию в Белгородской области.