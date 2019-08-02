Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении

Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.