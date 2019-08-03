"Моя попа красивее лиц этих ущербных": Волочкова оголилась, чтобы дать отпор завистникам
Ни для кого не секрет, что российская балерина Анастасия Волочкова чаще других подвергается нападкам хейтеров. Ее фирменные шпагаты, которые она демонстрирует везде, где только можно, микроскопические бикини и обнаженные фото из бани вызывают бурю негодования в Сети. Однако экс-приму Большого театра это не останавливает.
Эпатажная звезда находится сейчас на отдыхе в Греции, откуда, как обычно, делится откровенными снимками. Более того, Настя решила обратиться к злым и завистливым людям, каковыми она считает своих недоброжелателей, тоже прибегнув к обнаженке.
В своем Instagram-аккаунте Волочкова опубликовала пространный пост, сопроводив его двумя фотографиями, на которых позирует в воде с обнаженной грудью.
"Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как?
Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешевые вообще. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили..."
- начала свое обращение к подписчикам балерина.
Она отметила, что за нее говорит не громкость имени, а дела и поступки, которые она совершает. "И их, поверьте, очень добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать. Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах", - посетовала Анастасия.
Я свое заслужила неимоверным трудом. И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить... Но и свое тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать. И эта грация вам нравится.
Мне присылают фото лиц этих "писательниц". Без слез не взглянешь, простите... Моя попа красивее лиц этих ущербных (...)
Знаете, мне часто говорят: "О Вас, Анастасия, столько нелицеприятного написали и сказали, что это показатель того, что Вы очень хороший, светлый и искренний человек". Дорогие мои, надо бояться поступки мерзкие и подлые обнажать, злобу, ненависть, зависть... А красоту, у кого она есть в теле и душе, - надо показывать", - уверена Волочкова.
В конце она добавила, что любящий ее человек ею восхищается, как и все те, кто знает ее лично. "И это счастье. Живу ведь я в окружении настоящих людей, а не ботов и проплаченных хейтеров. Счастья всем! Люблю вас сердцем и поплаваю за вас", - заключила балерина.