"Моя попа красивее лиц этих ущербных": Волочкова оголилась, чтобы дать отпор завистникам

Эпатажная звезда находится сейчас на отдыхе в Греции, откуда, как обычно, делится откровенными снимками. Более того, Настя решила обратиться к злым и завистливым людям, каковыми она считает своих недоброжелателей, тоже прибегнув к обнаженке.

В своем Instagram-аккаунте Волочкова опубликовала пространный пост, сопроводив его двумя фотографиями, на которых позирует в воде с обнаженной грудью.

"Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как?

Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешевые вообще. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили..."

- начала свое обращение к подписчикам балерина.

Она отметила, что за нее говорит не громкость имени, а дела и поступки, которые она совершает. "И их, поверьте, очень добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать. Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах", - посетовала Анастасия.

Я свое заслужила неимоверным трудом. И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить... Но и свое тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать. И эта грация вам нравится.

Мне присылают фото лиц этих "писательниц". Без слез не взглянешь, простите... Моя попа красивее лиц этих ущербных (...)

Знаете, мне часто говорят: "О Вас, Анастасия, столько нелицеприятного написали и сказали, что это показатель того, что Вы очень хороший, светлый и искренний человек". Дорогие мои, надо бояться поступки мерзкие и подлые обнажать, злобу, ненависть, зависть... А красоту, у кого она есть в теле и душе, - надо показывать", - уверена Волочкова.