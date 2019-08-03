22-летняя внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиками

На днях стало известно о смерти внучки бывшего генерального прокурора и сенатора США Роберта Кеннеди, которая стала очередным событием в длинной цепочке трагедий известного клана, именуемой "проклятием Кеннеди", - согласно ему, представители знаменитой фамилии трагически уходят из жизни, будучи еще молодыми.

Многие искренне надеялись, что это "проклятие" не коснется молодого поколения семьи, но известие о гибели Сирши Хилл развеяло эти надежды.

Девушка была найдена без чувств в фамильном поместье в штате Массачусетс, где проживала вдова Роберта Кеннеди Этель. Приехавшая бригада "скорой помощи" приняла решение экстренно госпитализировать Сиршу Кеннеди-Хилл, у которой была диагностирована передозировка наркотиками. Однако, увы, спасти ее не удалось - как сообщает The New York Times, по пути в больницу она скончалась.

"Наши сердца разбиты потерей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой и любовью", - сообщили печальную новость представители известного клана.

Напомним, Сирша - внучка американского политического деятеля, брата 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберта Кеннеди, который погиб в 1968 году от огнестрельного ранения, полученного во время произнесения речи на одном из публичных мероприятий.

Девушка заканчивала обучение в престижном Бостонском колледже, была активисткой - занимала руководящую должность в студенческом совете учебного заведения, принимала участие в митингах, работала над созданием групп психологической помощи в колледже, а также регулярно писала для местной газеты.

В одной из своих статей наследница известного клана призналась, что уже давно страдает от затяжной депрессии.

"Моя депрессия укоренилась в середине учебы в школе и, похоже, будет со мной до конца жизни. Хотя я и была в основном счастливым ребенком, я часто страдаю от приступов глубокой грусти, которая словно тяжелый камень у меня на сердце", - написала она как-то.

По сообщениям СМИ, в последнее время Сиршу будто подменили. Всегда активная и дружелюбная девушка отстранилась от общения с друзьями и семьей, стала прогуливать учебу, предпочитая все время проводить в своей комнате. Там ее и обнаружили при смерти родные...

Сирша стала уже девятым членом семьи Кеннеди, погибшим неестественной смертью. Кстати, 35 лет назад ее дядя, 29-летний Дэвид Кеннеди, тоже скончался от передозировки. В связи с очередной трагедией в известной семье в Сети снова всплыла тема так называемого "проклятия клана Кеннеди".

По слухам, в начале XX века отец будущих политиков Джо Кеннеди оскорбил престарелого раввина, который настолько разгневался, что проклял весь его род.

Напомним, в 1944 году в авиакатастрофе погиб старший сын Кеннеди Джозеф, а затем по разным весьма странным причинам ушли из жизни его братья и другие члены семьи.