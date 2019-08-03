Футбол с Владимиром Ивановым: Тур без "Риги" и "Вентспилса" все равно с изюминкой

В связи с этим переносом (игра "Рига" - "Вентспилс" пройдет на стадионе "Сконто" 18 сентября), даже трудно сказать, какая встреча 24-го тура, который растянется на три дня - в Риге, Валмиере или Даугавпилсе, может примерить на себе статус центральной. Но зато с уверенностью можно говорить о том, что у вице-лидера первенства РФШ появляется великолепный шанс наконец-то догнать "Ригу" (41 очко у "Риги" против 38-ми у РФШ). А все из-за коллизий календаря.

Дело в том, что 23-й тур "Рига" пропускала, а в предстоящем она не сыграет из-за еврокубков (в первом матче третьего предварительного раунда Лиги Европы с чемпионом Финляндии ХИКом команда Михаила Конева у себя дома играет уже во вторник, 6 августа). Вот и выходит, что РФШ получает еще один шанс, которым она просто обязана воспользоваться.

В предыдущем туре, как известно, команда Вальдаса Дамбраускаса сумела взять три очка, пусть победа над "Валмиерой" и далась РФШ ох как нелегко (1:0). Сейчас же у рижан, мне кажется, будет задача попроще - дуэль с "Даугавпилсом", которая пройдет в понедельник, 5 августа, и будет завершать этот тур.

"Даугавпилс" сейчас по игре смотрится откровенно слабо, и в сложившейся ситуации команда из Латгале может стать для РФШ достаточно легкой добычей (в последних шести матчах идущий уже на предпоследнем, восьмом месте, "Даугавпилс" набрал жалкие два очка, потерпев четыре поражения при двух ничьих с общей разницей мячей - 1:13).

Тем более, что в этом сезоне РФШ еще не терял очки с этим соперником (победы - 1:0 и 3:2). По идее, серия и в августе должна продолжиться. Так что исход этого противостояния можно определить легко даже с учетом того, что РФШ отправляется в более чем 200-километровый вояж в одну сторону.

Футболисты РФШ ФОТО: Futbola klubs RFS/Facbook

Если уж говорить о какой-то интриге, то два других матча тура более непредсказуемые. Открывается тур субботней игрой на стадионе "Даугава" с участием "Метты" и "Спартака" 3 августа.

У "Метты", которая уже давно забыла, что значит не быть последней, есть одна хорошая черта - биться до конца с любым соперником. Правда, все остальные черты - просто ужас. Хотя бы такая: "меттовцы" регулярно пропускают мячи на последних минутах, отчего очков у команды - кот наплакал.

13 поражений в середине третьего круга - это форменное безобразие. Так что девятое место команды - по делу. Другой вопрос, что "Спартаку" придется приложить все силы, чтобы не проиграть. В случае победы, между прочим, спартаковцы вернутся на третью строчку турнирной таблицы, так как идущий впереди "Вентспилс" этот тур также пропускает (у "Вентспилса" - 31 очко, у "Спартака" - 30).

В нынешнем сезоне соперники обменялись любезностями - в первом круге победила "Метта" - 3:0, во втором "Спартак" взял реванш - 1:0. В третьем круге, как мне кажется, борьба будет такой же бескомпромиссной и ничьи тут не дождетесь.

А вот воскресный день, 4 августа, отдан на откуп "Валмиере" и "Лиепае", которые прочно обосновались в самой серединке турнирной таблицы. С той лишь разницей, что "Валмиера" идет по нисходящей, "Лиепая" - по восходящей.

"Валмиера" уже шестая, а курземцы взлетели на пятое место. Причем процесс произошел молниеносно, ведь совсем недавно "Валмиера" Тамаза Пертии уверенно шла на третьем месте, серьезно подпирая двух фаворитов первенства "Ригу" и РФШ, а "Лиепая" еще без Александра Старкова плелась на седьмом месте. И как резко все изменилось за последний месяц!

Футболисты "Валмиеры" ФОТО: Jānis Līgats

Команды, кстати, разделяет одно очко (у "Лиепаи" - 28 баллов, у "Валмиеры" - 27), а потому заранее тут предсказать ничего невозможно. Да и статистика говорит об этом же (в первом круге сильнее была "Валмиера" - 1:0, во втором "Лиепая" точно с таким же счетом вернула должок - 1:0). Разве что у хозяев поля будет некоторое преимущество над соперником в физическом и психологическом плане. Как-никак, а матчи в Лиге Европы наверняка у лиепайчан забрали много сил и эмоций.