Шесть членов правления LFF требуют отставки Каспара Горкшса

Более половины или шесть членов правления Латвийской футбольной федерации (LFF) требуют отставки президента организации Каспара Горкшса, однако LFF не согласна с выдвинутыми обвинениями.
Письмо, в котором выражается недоверие Горкшсу, подписали Артур Гайделс, Янис Энгелс, Эгонс Брантс, Вадим Директоренко, Анастасия Кучинска и Александр Исаков.
Члены правления LFF обеспокоены дальнейшим развитием латвийского футбола.
"Работая в правлении LFF, мы поняли, что принципа хорошего управления в LFF на сегодняшний день не существует. Принятие существенных решений происходит без вовлечения правления, просто информируя по факту", - говорится в письме членов правления.
Члены правления также указали на недостаточную прозрачность решений и намеренное затягивание сроков подготовки важных документов.
"Документы, которые мы просили, например, полную детализацию бюджета на 2019 год, мы до сих пор не получили, хотя прошло уже два месяца, а финансист LFF Скуйиньш проинформировал правление о том, что это вопрос пяти минут", - говорится в письме.
Правление обеспокоено также отсутствием позитивного заключения присяжного аудитора, что может вызвать недоверие партнеров из UEFA и FIFA, говорится в письме.
Кроме того, авторы письма подчеркивают, что LFF все еще работает без генерального секретаря, что не способствует продуктивной работе организации.
В свою очередь LFF не согласна с выдвинутыми претензиями и подчеркивает, что продолжает активно исполнять все свои функции и обязанности, все соревнования происходят в срок, и ни одна из сфер деятельности LFF не находится под угрозой, следует из сообщения LFF.
Горкшс был избран президентом LFF в прошлом году на срок в два года, сменив в должности Гунтиса Индриксона. Согласно уставу LFF, следующие выборы президента пройдут в 2020 году.