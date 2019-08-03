Сб, 3.08.2019
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Шесть членов правления LFF требуют отставки Каспара Горкшса

Каспар Горкшс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Более половины или шесть членов правления Латвийской футбольной федерации (LFF) требуют отставки президента организации Каспара Горкшса, однако LFF не согласна с выдвинутыми обвинениями.

Письмо, в котором выражается недоверие Горкшсу, подписали Артур Гайделс, Янис Энгелс, Эгонс Брантс, Вадим Директоренко, Анастасия Кучинска и Александр Исаков.

Члены правления LFF обеспокоены дальнейшим развитием латвийского футбола.

"Работая в правлении LFF, мы поняли, что принципа хорошего управления в LFF на сегодняшний день не существует. Принятие существенных решений происходит без вовлечения правления, просто информируя по факту", - говорится в письме членов правления.

Члены правления также указали на недостаточную прозрачность решений и намеренное затягивание сроков подготовки важных документов.

"Документы, которые мы просили, например, полную детализацию бюджета на 2019 год, мы до сих пор не получили, хотя прошло уже два месяца, а финансист LFF Скуйиньш проинформировал правление о том, что это вопрос пяти минут", - говорится в письме.

Правление обеспокоено также отсутствием позитивного заключения присяжного аудитора, что может вызвать недоверие партнеров из UEFA и FIFA, говорится в письме.

Кроме того, авторы письма подчеркивают, что LFF все еще работает без генерального секретаря, что не способствует продуктивной работе организации.

В свою очередь LFF не согласна с выдвинутыми претензиями и подчеркивает, что продолжает активно исполнять все свои функции и обязанности, все соревнования происходят в срок, и ни одна из сфер деятельности LFF не находится под угрозой, следует из сообщения LFF.

Горкшс был избран президентом LFF в прошлом году на срок в два года, сменив в должности Гунтиса Индриксона. Согласно уставу LFF, следующие выборы президента пройдут в 2020 году.

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