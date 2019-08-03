Половина пострадавших в пятницу в ДТП - велосипедисты и пешеходы

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Большинство аварий с пострадавшими было зарегистрировано в Риге, где в 10-ти дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, в том числе три пешехода и два велосипедиста.
В общей сложности за прошедшие сутки было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие. В Риге произошло 47 аварий, В Земгале - 17, в Латгале - 16, в Видземе -11, а в Курземе - 10.