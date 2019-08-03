Сб, 3.08.2019
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Половина пострадавших в пятницу в ДТП - велосипедисты и пешеходы

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Большинство аварий с пострадавшими было зарегистрировано в Риге, где в 10-ти дорожно-транспортных происшествиях пострадали 10 человек, в том числе три пешехода и два велосипедиста.

В общей сложности за прошедшие сутки было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие. В Риге произошло 47 аварий, В Земгале - 17, в Латгале - 16, в Видземе -11, а в Курземе - 10.

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