В Риге, Елгаве и Даугавпилсе проходят железнодорожные парады

У посетителей парада железнодорожного подвижного состава, который одновременно пройдет во всех трех городах, будет возможность вблизи и изнутри осмотреть локомотивы различных типов, а также различные машины, с помощью которых исправляются рельсы и строятся новые рельсовые пути.

Мероприятие во всех трех городах началось в 12:00 и продлится до 19:00.

На Рижской пассажирской станции в 13:00 можно будет также увидеть, как менялась форма работников железной дороги.

Кроме того, в Риге будут организованы три познавательные экскурсии, которые проведет эксперт индустриального наследия LDzТом Алтберг. Экскурсии пройдут в 14, 16 и 18 часов, продолжительность одной экскурсии составит около 45 минут.