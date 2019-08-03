Байдарочник Акменс взял золото чемпионата мира U-23

Акменс в финале преодолел дистанцию за 35,060 секунд.

Второй место занял украинец Иван Семикин, который уступил латышу 0,118 секунды, а третьим стал поляк Бартош Грабовский, отставший на 0,138 секунды.

На предварительных соревнованиях Акменс показал лишь пятое место, но в полуфинале был третьим, что позволило ему выйти в финал А, в котором стартовали 33 байдарочников.

В свою очередь на той же самой дистанции в возрастной группе U-23 среди каноистов шестое место занял Ансис Гришанс, который показал время 40,519 секунд и уступил победителю Артуру Гулиеву из Узбекистана 1,802 секунда, а до бронзы ему не хватило 0,572 секунды.