2 августа в Лиепае начался фестиваль Summer Sound, собрав немало фанатов музыки. В первый день зрителей радовали, к примеру, Марта, Айя Андреева, Singapūras Satīns, Chris Noah, Sub Scriptum, The Him и Labvēlīgais tips. Смотрите, как это было!