На Summer Sound задержаны восемь человек: возможно, употребляли наркотики

На лиепайском музыкальном фестивале Summer Sound восемь человек были задержаны и отправлены на экспертизу из-за подозрения в употреблении ими наркотических веществ, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.
В первый день проведения фестиваля были зарегистрированы два случая пропажи вещей, однако в то же время было найдено большое количество ценных вещей, например, телефоны и документы.
По словам Шершневой, в целом, принимая во внимание количество посетителей фестиваля, мероприятие проходит спокойно.
В свою очередь представители фестиваля Laba daba сообщили агентству LETA, что фестиваль проходит без происшествий, и причин для вмешательства полиции пока не было.
Как сообщалось ранее, 2 и 3 августа этого года фестиваль Summer Sound проходит в Лиепае в девятый раз, а со 2 по 4 августа между Сигулдой и Лигатне в 11-й раз проходит фестиваль музыки и искусства Laba Daba.