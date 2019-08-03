Сб, 3.08.2019
Если бы через месяц снова устроили референдум о Brexit, результаты были бы совершенно иными. Кейр Джаилс, эксперт Chatham House в Лондоне

На Summer Sound задержаны восемь человек: возможно, употребляли наркотики

Фестиваль Summer Sound

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

На лиепайском музыкальном фестивале Summer Sound восемь человек были задержаны и отправлены на экспертизу из-за подозрения в употреблении ими наркотических веществ, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.

В первый день проведения фестиваля были зарегистрированы два случая пропажи вещей, однако в то же время было найдено большое количество ценных вещей, например, телефоны и документы.

По словам Шершневой, в целом, принимая во внимание количество посетителей фестиваля, мероприятие проходит спокойно.

В свою очередь представители фестиваля Laba daba сообщили агентству LETA, что фестиваль проходит без происшествий, и причин для вмешательства полиции пока не было.

Как сообщалось ранее, 2 и 3 августа этого года фестиваль Summer Sound проходит в Лиепае в девятый раз, а со 2 по 4 августа между Сигулдой и Лигатне в 11-й раз проходит фестиваль музыки и искусства Laba Daba.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ