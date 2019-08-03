На Summer Sound задержаны восемь человек: возможно, употребляли наркотики

В первый день проведения фестиваля были зарегистрированы два случая пропажи вещей, однако в то же время было найдено большое количество ценных вещей, например, телефоны и документы.

По словам Шершневой, в целом, принимая во внимание количество посетителей фестиваля, мероприятие проходит спокойно.

В свою очередь представители фестиваля Laba daba сообщили агентству LETA, что фестиваль проходит без происшествий, и причин для вмешательства полиции пока не было.