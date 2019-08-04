Сбежавшая жена эмира Дубая просит спасти 11-летнюю дочь от принудительного брака

Несколько дней назад 45-летняя принцесса Хайя, шестая жена 70-летнего эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, впервые после громкого скандала появилась на публике.

Уже чуть больше месяца она вместе с детьми - 11-летней дочерью Аль Джалилой и семилетним сыном Зайедом - скрывается от супруга в Германии.

Известно, что, убегая из страны, женщина смогла вывезти с собой 39 миллионов долларов. Шейх попросил немецкие власти выслать супругу обратно, однако получил отказ. Сейчас принцесса Хайя и ее дети находятся под защитой немецких спецслужб.

30 июля в Лондоне началось судебное разбирательство по данному делу. Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум предпочел не принимать участие в процессе лично и послал на заседание своих адвокатов.

Принцесса Хайя же, наоборот, явилась сама и обратилась к суду с просьбой расторгнуть ее брак с шейхом, а также присудить ей полную опеку над их детьми.

Помимо этого, сбежавшая принцесса попросила суд защитить ее дочь от принудительного брака - весьма распространеннного в Арабских Эмиратах явления.

Для столь сложного судебного процесса Хайя наняла известного адвоката Файону Шеклтон, которая когда-то занималась бракоразводным делом принца Чарльза и принцессы Дианы.

Принцесса Хайя и адвокат Файона Шеклтон ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP/Scanpix

Напомним, это не первый громкий случай в семье эмира Дубая. Ранее две его дочери также пытались скрыться от родителя-тирана. В прошлом году страну пыталась покинуть Латифа, но ей не удалось до конца осуществить задуманное - девушка была поймана и теперь находится под круглосуточной охраной в ОАЭ.

Перед попыткой побега Латифа сняла видеообращение, в котором рассказала трагическую историю своей старшей сестры Шамсы - 19 лет назад она тоже пыталась вырваться из-под гнета жестокого отца. По словам Латифы,

после этого случая девушке запрещено показываться на публике. Кроме того, ее насильно заставляют принимать препараты, подавляющие психику.

Не исключено, что эти факты могли сыграть свою роль в принятии принцессой Хайей отчаянного решения сбежать из страны. Однако существует мнение, что причиной столь внезапного поворота событий могла стать измена с ее стороны, в которой ее уличил муж. Зная суровый нрав шейха, принцесса испугалась за свою жизнь и приняла решение покинуть ОАЭ.