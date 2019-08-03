Опрос: все чаще жители Латвии винят в трудностях людей их самих

Все чаще в трудностях людей жители Латвии винят их самих, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.
В мае этого года жителей Латвии попросили объяснить, почему, по их мнению, у многих людей в Латвии есть сложности, распространена бедность и безработица, а также ответить на вопрос, кто в этом виноват больше - несправедливое общество и социальный уклад или сами люди.
Отвечая на этот вопрос, 26% респондентов заявили, что в человеческих трудностях нужно винить несправедливое общество и социальную среду.
Удельный вес людей, выражающих такое мнение, по сравнению с 2017 годом упал на четыре процентных пункта, достигнув самого низкого уровня за всю историю исследований.
В свою очередь наибольшего уровня достиг удельный вес людей, считающих, что в сложностях людей нужно винить их самих. Такое мнение высказали 25% опрошенных, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2017 году.
В то же время 45% респондентов заявили, что оба вышеупомянутых фактора оказывают одинаковое влияние на трудности, испытываемые жителями Латвии.