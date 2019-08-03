Российского футболиста "Левадии" выслали из Эстонии

Оказавшйся за рулем Volkswagen водитель пояснил, что спешил к семье в Россию. На участке, где максимально разрешенная скорость составляла 42 км/ч, автомобиль гражданина России ехал со скоростью как минимум 132 км/ч.

Выяснилось, что за рулем находился Евгений Кабаев, футболист таллинской "Левадии", который только недавно присоединился к клубу.

Так как на "бомбардирском" счету Кабаева, кроме этого нарушения в Эстонии, были еще два штрафа за аналогичные деяния и Кабаев их не оплатил, то представители органов безопасности просили суд назначить Кабаеву и временное лишение свободы.

Суд назначил Кабаеву два дня ареста, а также аннулировал его визу, и 31-го июля успевшего провести в этом сезоне два матча в Премиум-лиге и забить один гол Кабаева выслали из Эстонии с запретом посещать страну сроком на один год.