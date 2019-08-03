Число заключенных в Латвии продолжает падает уже девятый год подряд

В конце прошлого года в латвийских местах лишения свободы находились 3522 заключенных, из которых 35 были несовершеннолетними, что на 243 меньше, чем на 31 декабря 2017 года, следует из отчета Управления мест заключения за 2018 год.
Тенденция к снижению числа заключенных прослеживается уже с 2009 года, когда в латвийских местах лишения свободы находились 7055 человек. При этом 45% заключенных находятся в местах лишения свободы впервые, 25% - в четвертый раз или более, 17% - во второй раз, а 13% - в третий раз.
Большую часть или 37% заключенных составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет, а 23% заключенных составляют люди в возрасте от 40 до 50 лет. На 31 декабря 2018 года 2,39% заключенных латвийских тюрем были иностранцами.
Начальник Управления мест заключения Илона Спуре в апреле этого года в интервью передаче LNT "900 секунд" заявила, что, несмотря на снижение количества заключенных, обеспечить им всем соответствующие условия невозможно.
Например, в Гривском отделении Даугавгривской тюрьмы, по ее словам, в одной камере содержится по 12-16 заключенных. Это не только усложняет исполнение наказания, но и небезопасно, потому что у заключенных есть возможность повлиять друг на друга не только психологически, но и физически, отметила Спуре.
По ее словам, построив новую Лиепайскую тюрьму, можно было бы ликвидировать по крайней мере три старых тюрьмы.