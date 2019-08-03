Новые ультиматумы подталкивают Рижскую думу к внеочередным выборам

Из-за амбиций отдельных депутатов партии "Согласие" выдвигаемый партией "Честь служить Риге" в мэры столицы Олег Буров больше не уверен в возможности получить эту должность, сообщает агентство LETA.
Буров рассказал, что отдельные депутаты "Согласия" выдвинули ультиматумы в связи с его назначением, в случае невыполнения которых политика на должности мэра не поддержат.
В начале недели Буров заявил журналистам, что, скорее всего, между выдвинутыми желаниями "Согласия" и "Фракции независимых депутатов" достигнут компромисс.
"Если изначально казалось, что обе стороны готовы на определенные компромиссы, то сейчас отдельные депутаты "Согласия" выдвинули новые ультиматумы в отношении занимаемых должностей", - сказал Буров, отказавшись назвать как имена депутатов, так и должности.
Неофициальная информация свидетельствует, что депутат Сандис Бергманис повторно выдвинул ультиматум назначить его вице-мэром. Изначально партии договорились, что эту должность сохранит Вадим Баранник, а кресло второго вице-мэра, скорее всего, должна занять руководитель фракции "Согласия" Анна Владова. Однако сейчас известно, что на кресло рассчитывает и Бергманис. Нужно отметить, что в конце мая именно этот вопрос стал поводом для исключения четырех депутатов из "Согласия".
Буров сказал, что на шантаж ни одной из сторон не поведется и консультаций он ни с "Согласием", ни с другими фракциями проводить не будет. Политик решил 19 августа созвать заседание думы, на котором будет принято решение о выборе мэра и посмотреть, насколько большая поддержка у него есть.
"Если у меня получится получить должность, то консультации о дальнейшей работе я реализую с теми депутатами, которые мое избрание поддержали. Если голосов не хватит, то будем готовиться к внеочередным выборам", - сказал Буров.
Как известно, в Риге нет мэра с 21 июня. Пробыв в кресле градоначальника меньше месяца, перед Лиго голосование о доверии не выдержал Дайнис Турлайс.