Новые ультиматумы подталкивают Рижскую думу к внеочередным выборам

Буров рассказал, что отдельные депутаты "Согласия" выдвинули ультиматумы в связи с его назначением, в случае невыполнения которых политика на должности мэра не поддержат.

В начале недели Буров заявил журналистам, что, скорее всего, между выдвинутыми желаниями "Согласия" и "Фракции независимых депутатов" достигнут компромисс.

"Если изначально казалось, что обе стороны готовы на определенные компромиссы, то сейчас отдельные депутаты "Согласия" выдвинули новые ультиматумы в отношении занимаемых должностей", - сказал Буров, отказавшись назвать как имена депутатов, так и должности.

Неофициальная информация свидетельствует, что депутат Сандис Бергманис повторно выдвинул ультиматум назначить его вице-мэром. Изначально партии договорились, что эту должность сохранит Вадим Баранник, а кресло второго вице-мэра, скорее всего, должна занять руководитель фракции "Согласия" Анна Владова. Однако сейчас известно, что на кресло рассчитывает и Бергманис. Нужно отметить, что в конце мая именно этот вопрос стал поводом для исключения четырех депутатов из "Согласия".

Буров сказал, что на шантаж ни одной из сторон не поведется и консультаций он ни с "Согласием", ни с другими фракциями проводить не будет. Политик решил 19 августа созвать заседание думы, на котором будет принято решение о выборе мэра и посмотреть, насколько большая поддержка у него есть.

"Если у меня получится получить должность, то консультации о дальнейшей работе я реализую с теми депутатами, которые мое избрание поддержали. Если голосов не хватит, то будем готовиться к внеочередным выборам", - сказал Буров.