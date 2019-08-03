Рижское "Динамо" начало турнир в Сочи с поражения в серии буллитов

В субботу рижское "Динамо" с поражения начало проверочный турнир в Сочи.
Рижане со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в серии послематчевых буллитов уступили местному клубу "Сочи".
Первый период завершился без заброшенных шайб, счет был открыт во втором периоде - на четвертой минуте игрового отрезка после паса Рихарда Марениса точный бросок совершил Эмилс Гегерис.
Однако уже на второй минуте третьего периода Кристер Гудлевскис был вынужден капитулировать - ворота очень сильным броском поразил Олег Погоришный.
В оставшееся основное время и в овертайме счет на табло не изменился, поэтому победителя выявляли в серии буллитов. В ней латвийский клуб уступил со счетом 2:3.
В составе "Динамо" буллиты реализовали Якоб Берглунд и Лаурис Дарзиньш.
В понедельник рижане встретятся с санкт-петербургским СКА, днем позднее команде предстоит дуэль с ярославским "Локомотивом", а в четверг "Динамо" сыграет против олимпийской сборной России. Единственная команда, с которой рижане на турнире не встретятся - это руководимый Бобом Хартли омский "Авангард".