Рижское "Динамо" начало турнир в Сочи с поражения в серии буллитов

Рижане со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в серии послематчевых буллитов уступили местному клубу "Сочи".

Первый период завершился без заброшенных шайб, счет был открыт во втором периоде - на четвертой минуте игрового отрезка после паса Рихарда Марениса точный бросок совершил Эмилс Гегерис.

Однако уже на второй минуте третьего периода Кристер Гудлевскис был вынужден капитулировать - ворота очень сильным броском поразил Олег Погоришный.

В оставшееся основное время и в овертайме счет на табло не изменился, поэтому победителя выявляли в серии буллитов. В ней латвийский клуб уступил со счетом 2:3.

В составе "Динамо" буллиты реализовали Якоб Берглунд и Лаурис Дарзиньш.