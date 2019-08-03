Сб, 3.08.2019
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В Риге электронные табло появились уже на семи остановках

Табло на остановке Rīgas satiksme

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На остановках общественного транспорта Rīgas satiksme удачно установлены уже семь из 15 запланированных в этом году электронных табло, сообщает агентство LETA.

В данный момент табло размещены на  остановках "Ул. 13 января" в обе стороны, на остановках "Межциемс", "Ул. Меркеля" и "Государственный архив" по направлению в центр города, на остановке "Ул. Грециниеку" из центра и на остановке 22 автобуса "Ул. 13 января" по направлению из центра.

Размещение табло началось в июле этого года, и всего до осени постепенно будут установлены 11 табло, а до конца года их число может увеличиться еще на четыре. На табло отображается время до прибытия транспорта на остановку.

Информационные табло размещают на остановках, где наибольший поток пассажиров и которые чаще используют гости города, а также доступно необходимое техническое обеспечение инфраструктуры.

Стоимость установки одного табло варьируется от 1000 до 2500 евро. Дороже оно в местах, где нет подключения электричества и его нужно протянуть специально для этих целей.

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