Дни силы в августе 2019 года: не упустите возможности!

5 августа - время легкости и новых начинаний

Растущая Луна в начальной фазе отлично сочетается со pнаком Весов. Это означает, что в этот день все будет даваться легко.

Можно смело начинать новые дела, знакомиться с людьми или просто отдыхать. Стихия Воздуха - главный помощник в отдыхе, релаксации, поиске новых целей и мотивации.

В этот день эксперты dailyhoro.ru советуют сохранять максимальную активность. Огромный успех ждет всех, кто занимается творческой деятельностью, интеллектуальным трудом. Физическая активность тоже будет полезной: она поможет избавиться от негативных эмоций и улучшит самочувствие.

11 августа избавление Юпитера от ретроградности

11 августа самая большая планета начнет прямое движение, что отразится на жизни людей. Конечно же, эти изменения будут позитивными, хоть и не всегда заметными.

Речь идет о зарождающемся оптимизме, об укреплении позиций. Юпитер поможет людям насладиться внутренней свободой, начать путь к обретению счастья в любви.

В этот день повезет всем щедрым, спокойным, добрым и уступчивым людям. Конфликтность может стать первым шагом к регрессу в делах и на работе. Чтобы обезопасить себя в это воскресенье, лучше как следует расслабиться дома, в приятной обстановке.

14 августа - день динамики и позитивных изменений

В этот день растущая Луна находится в Водолеt. Это очень хорошее положение, при котором у людей усиливается желание получать новые знания и менять свою жизнь к лучшему. Помогать Луне будут многочисленные аспекты Солнца, Венеры, Сатурна и Плутона. Обычно обилие аспектов привносит некий хаос и неопределенность, но не в этот раз.

14 августа станет апогеем энергетического всплеска. У людей обострится интуиция, появится желание двигаться вперед. Можно будет с головой окунуться в любые дела.

Главное - избавиться от лени и прокрастинации, потому что в этот день сидеть без дела просто непозволительно.

23 августа - день общения и домашних забот

К выполнению домашних дел нас подтолкнет убывающая Луна в pнаке Тельца. Это очень хорошее сочетание стихии Земли и спокойной размеренной энергетики нашего спутника. Пусть это и будет пятница, но вечер лучше провести дома, а не в каком-то шумном месте.

Из-за тригона Луны и Плутона общение станет источником позитива, поэтому при желании можно пригласить гостей к себе или навестить родственников и друзей.

В такие дни легко находить общий язык и компромиссы. Можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, знакомиться с родителями второй половинки.

29 августа - день финансового успеха

29 августа - первый день Меркурия в Деве. Эта планета находится сравнительно близко к Земле, поэтому такой переход с сопутствующим усилением энергетики положительно скажется на финансовой удаче всех людей.

Это идеальное время для покупок, обновления гардероба, смены обстановки. Потратить деньги можно на отдых, новые эмоции. На работе и в бизнесе тоже будет много удачи.

Напористость и целеустремленность станут главными козырями в вашей колоде. Больше всего повезет людям, которые умеют бороться с ленью. Желательно не сидеть без дела и не ждать у моря погоды, а действовать.