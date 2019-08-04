Протесты 3 августа в Москве: 10 000 участников, более 800 задержанных

3 августа акция была проведена в формате прогулки по Бульварному кольцу. Главные кандидаты, которые добиваются регистрации на выборах, в ней не принимали участия - они находятся под административным арестом из-за акции 27 июля.

Кроме привычных призывов разойтись из-за того, что акция не согласована властями, у полиции было и новое обращение к вышедшим горожанам.

"Среди сотрудников правоохранительных органов есть призывники, многие из них ваши дети!" - звучало из репродуктора, пишет BBC.

Количество участников

Точное количество участников не уточняется, однако Любовь Соболь опубликовала в Twitter протокол полиции, в котором говорится о 10 000 людей.

Оценить точную численность протестующих сложно, жестко разгоняли все скопления людей, но даже по оценкам полиции (прислали протокол) было 10 000! pic.twitter.com/B2EOqWJhyz — Соболь Любовь (@SobolLubov) 3 августа 2019 г.

Количество задержанных

Согласно сведениям проекта "ОВД-Инфо" в Москве задержали 828 человек.

Также полиция задержала журналистов "Дождя", "Ведомостей" и "Сноба". Позднее их отпустили.

Отметим, что уже через два после начала мероприятия были задержаны более 600 человек, в том числе и организатор акции Любовь Соболь. Ее увезли на допрос сразу после того, как Щербинский суд Москвы назначил Соболь штраф на 300 тысяч рублей по административной статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Как пишет "Медуза", поводом послужил протокол о митинге на Трубной площади, состоявшийся 15 июля.

Лидеры протеста были задержаны на несколько суток. Накануне МВД столицы предупредило о последствиях участия в несогласованных мероприятиях.

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 3 августа 2019 г.

Как сообщалось, среди задержанных были журналисты, несовершеннолетние и случайные прохожие, которые вообще не знали, что в городе проходят какие-то акции.

"Медуза" пишет, что журналистка Зоя Светова рассказала о том, что в ОВД "Люблино" у задержанных забирают телефоны в качестве вещдоков по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля.

Галерея: Задержания в Москве 3 августа

Обвинение по делу о беспорядках предъявили еще трем участникам акции 27 июля

Ранее обвинение по делу о беспорядках предъявили шестерым участникам несогласованной акции 27 июля.

Следователи предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках 27 июля Сергею Абаничеву. Как сообщает руководитель "Агоры" Павел Чиков, следователи полагают, что Абаничев кинул банку в сотрудника полиции.

Заведено уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Навального

В то время, как в Москве проходила акция протеста против недопуска оппозиционных депутатов на выборы в Мосгордуму, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о легализации около миллиарда рублей (около 12,8 миллионов евро).

Федеральные каналы молчат, срочно организован рок-фестиваль

Также власти попытались людей отвлечь срочно организованным бесплатным рок-фестивалем "Шашлык Live" в Парке Горького, который, по словам организаторов, посетило около 90 тысяч человек. Правда, от участия в фестивале отказался и ведущий Алексей Кортнев, и несколько топовых групп.