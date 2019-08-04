Вс, 4.08.2019
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В субботу в ДТП пострадали 18 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

В субботу в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, 37 из которых произошли в Риге, по 15 в Курземе и Земгале, 13 в Латгале и еще шесть - в Видземе.

В 15 дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности пострадали 18 человек, восемь из которых пострадали в авариях, произошедших в Риге, четверо - в Латгале, трое - в Земгале, двое - в Курземе и один - в Видземе.

Пятеро из пострадавших вчера людей были велосипедистами, а один пострадавший был пешеходом.

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