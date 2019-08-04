Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность

Изданию RTV стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении баскетболиста. Купер подменил пробу, когда пытался получить право выступать за сборную Боснии и Герцеговины в качестве натурализованного игрока. Купера выдало то, что в моче был выявлен гормон gHC, который вырабатывается в организме беременной женщины.