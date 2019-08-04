Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность

Американский баскетболист Ди Джей Купер в 2018 году был дисквалифицирован ФИБА на 2 года, так как провалил допинг-тест. Как выяснилось, спортсмен использовал мочу беременной жены. Об этом пишет sports.ru.
Изданию RTV стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении баскетболиста. Купер подменил пробу, когда пытался получить право выступать за сборную Боснии и Герцеговины в качестве натурализованного игрока. Купера выдало то, что в моче был выявлен гормон gHC, который вырабатывается в организме беременной женщины.
Купер был дисквалифицирован до 20 июня 2020 года.
Спортсмен известен по выступлениям за "Енисей", "Красный Октябрь" и греческий "Панатинаикос". В 2015 году он стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче – 23. В сезоне-2017/2018 Купер стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе "Монако".