Вс, 4.08.2019
Отсутствие телевизоров и интернета способствуют разного рода рукоделию, поэтому мужчины часто занимаются изготовлением столов, комодов и стульев, а женщины лоскутных одеял и ковров. Один такой товар может стоить тысячу, а то и полторы тысячи долларов. Русский TVNET о жизни амишей

Допинг-тест американского баскетболиста указал на беременность

ФОТО: SCANPIX

Американский баскетболист Ди Джей Купер в 2018 году был дисквалифицирован ФИБА на 2 года, так как провалил допинг-тест. Как выяснилось, спортсмен использовал мочу беременной жены. Об этом пишет sports.ru.

Изданию RTV стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении баскетболиста. Купер подменил пробу, когда пытался получить право выступать за сборную Боснии и Герцеговины в качестве натурализованного игрока. Купера выдало то, что в моче был выявлен гормон gHC, который вырабатывается в организме беременной женщины.

Купер был дисквалифицирован до 20 июня 2020 года.

Спортсмен известен по выступлениям за "Енисей", "Красный Октябрь" и греческий "Панатинаикос". В 2015 году он стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче – 23. В сезоне-2017/2018 Купер стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе "Монако".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ