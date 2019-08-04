Опрос: все меньше людей верят в то, что мусульманские террористы могут устроить теракты в Латвии

Все меньшее число жителей верят в то, что мусульманские террористы могут устроить террористические акты в Латвии, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.
Весной этого года жителей Латвии попросили оценить, насколько, по их мнению, вероятна возможность того, что мусульманские террористы могут устроить теракты в Латвии.
Более половины жителей страны заявили, что это маловероятно - 40% опрошенных ответили, что это скорее невероятно, а 17% опрошенных уверены, что такой сценарий абсолютно невероятен.
В свою очередь 36% опрошенных придерживаются противоположного мнения - 29% респондентов заявили, что такая возможность скорее вероятна, а еще 7% опрошенных считают, что она абсолютно вероятна.
За последние четыре года число жителей Латвии, допускающих возможность проведения терактов в стране уменьшилось на 27 процентных пунктов. Наибольшие опасения по этому поводу жители Латвии высказывали в 2016 году, когда 63% жителей признали возможность проведения терактов в Латвии вероятной.