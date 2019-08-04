Опрос: все меньше людей верят в то, что мусульманские террористы могут устроить теракты в Латвии

Весной этого года жителей Латвии попросили оценить, насколько, по их мнению, вероятна возможность того, что мусульманские террористы могут устроить теракты в Латвии.

Более половины жителей страны заявили, что это маловероятно - 40% опрошенных ответили, что это скорее невероятно, а 17% опрошенных уверены, что такой сценарий абсолютно невероятен.

В свою очередь 36% опрошенных придерживаются противоположного мнения - 29% респондентов заявили, что такая возможность скорее вероятна, а еще 7% опрошенных считают, что она абсолютно вероятна.