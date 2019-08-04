Драка началась в перерыве матча, сообщает "Спорт-Экспресс". Согласно информации издания, столкновения начались после того, как болельщики начали двигать ограждение зоны для курения.

💥На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 августа 2019 г.

Видеозапись потасовки также была опубликована "Фонтанкой". В видеоролике можно слышать, как фанаты выкрикивают "Один за всех и все за одного".

Видео: В Петербурге во время матча "Зенит" — "Краснодар" произошла драка фанатов с ОМОНом