В Петербурге во время матча "Зенит" — "Краснодар" произошла драка фанатов с ОМОНом
Во время матча "Зенит" — "Краснодар" на петербургском стадионе "Газпром Арена" возникла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.
Драка началась в перерыве матча, сообщает "Спорт-Экспресс". Согласно информации издания, столкновения начались после того, как болельщики начали двигать ограждение зоны для курения.
💥На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD— Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 августа 2019 г.
Видеозапись потасовки также была опубликована "Фонтанкой". В видеоролике можно слышать, как фанаты выкрикивают "Один за всех и все за одного".
Видео: В Петербурге во время матча "Зенит" — "Краснодар" произошла драка фанатов с ОМОНом
"Медуза" сообщает, что футбольный клуб "Зенит" заявил, что организаторы футбольного матча вместе с правоохранительными органами займутся расследованием инцидента, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем.