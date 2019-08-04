Вс, 4.08.2019
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В Петербурге во время матча "Зенит" — "Краснодар" произошла драка фанатов с ОМОНом
Видео

ФОТО: скриншот

Во время матча "Зенит" — "Краснодар" на петербургском стадионе "Газпром Арена" возникла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

Драка началась в перерыве матча, сообщает "Спорт-Экспресс". Согласно информации издания, столкновения начались после того, как болельщики начали двигать ограждение зоны для курения. 

Видеозапись потасовки также была опубликована "Фонтанкой". В видеоролике можно слышать, как фанаты выкрикивают "Один за всех и все за одного".

Видео: В Петербурге во время матча "Зенит" — "Краснодар" произошла драка фанатов с ОМОНом

"Медуза" сообщает, что футбольный клуб "Зенит" заявил, что организаторы футбольного матча вместе с правоохранительными органами займутся расследованием инцидента, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем.

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