С начала года на предоставляемую государством юридическую помощь потрачено более 950 тыс. евро

За первые шесть месяцев 2019 года Администрация юридической помощи (АЮП) потратила на оплачиваемую государством юридическую помощь 961 088 евро, свидетельствует опубликованная АЮП статистика.
Большая часть этих денег или 893 079 евро было потрачено на юридическую помощь в уголовных делах.
Для сравнения, за первое полугодие прошлого года на оплачиваемую государством юридическую помощь было потрачено 907 817 евро.
Государство также выплатило 519 027 евро в виде компенсаций потерпевшим, в том числе 218 796 было выплачено потерпевшим от сексуальных преступлений, а 136 468 евро было выплачено людям, получившим телесные повреждения средней тяжести.
За первые шесть месяцев этого года было предоставлено 2463 телефонных консультаций, что на 455 больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года.
Потерпевшие могут получить государственную компенсацию в случаях, если в результате умышленных действий произошла смерть человека, человеку были причинены телесные повреждения средней тяжести или тяжкие телесные повреждения, была оскорблена мораль или нарушена сексуальная неприкосновенность, пострадавший стал жертвой торговли людьми или был инфицирован вирусом ВИЧ или гепатитом В или С.