Вс, 4.08.2019
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На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв: погибли 26 человек

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Сирия. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате взрыва на правительственной авиабазе в Сирии погибли 26 солдат, в том числе семь офицеров. Об этом сообщают СМИ страны. 

Издание Al-Watan со ссылкой на военных сообщает, что в произошедший в воскресенье мощный взрыв на базе ВВС Шайрат на востоке провинции Хомс стал результатом технической ошибки.

Агентство SANA передает, что взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком.

Организация Syrian Observatory for Human Rights говорит, что в результате взрыва погиб 31 человек, но причина взрыва неясна. 

База ВВС Шайрат стала известна после того, как в апреле 2017 года США, бездоказательно обвинив правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, нанесли удар по этой базе. 

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