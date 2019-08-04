На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв: погибли 26 человек

В результате взрыва на правительственной авиабазе в Сирии погибли 26 солдат, в том числе семь офицеров. Об этом сообщают СМИ страны.
Издание Al-Watan со ссылкой на военных сообщает, что в произошедший в воскресенье мощный взрыв на базе ВВС Шайрат на востоке провинции Хомс стал результатом технической ошибки.
Агентство SANA передает, что взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком.
Организация Syrian Observatory for Human Rights говорит, что в результате взрыва погиб 31 человек, но причина взрыва неясна.
База ВВС Шайрат стала известна после того, как в апреле 2017 года США, бездоказательно обвинив правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, нанесли удар по этой базе.