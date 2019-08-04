На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв: погибли 26 человек

Издание Al-Watan со ссылкой на военных сообщает, что в произошедший в воскресенье мощный взрыв на базе ВВС Шайрат на востоке провинции Хомс стал результатом технической ошибки.

Агентство SANA передает, что взрыв произошел во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком.

Организация Syrian Observatory for Human Rights говорит, что в результате взрыва погиб 31 человек, но причина взрыва неясна.