"Моя изумительная жена": Принц Гарри невероятно нежно поздравил Меган с 38-летием

Меган Маркл 4 августа отмечает свой 38-й день рождения. Эта дата для герцогини Сассекской во многом необычайна, так как она впервые проводит этот праздник в качестве мамы.
В Instagram-аккаунте королевской пары в честь этого прекрасного праздника муж Макркл принц Гарри оставил особенное поздравление.
"Желаю Ее Высочеству герцогине Сассекской счастливого дня рождения", — начал Гарри свое поздравление весьма официально.
"С днем рождения, моя изумительная жена! Спасибо, что решила сопровождать меня в этом смелом предприятии!. С любовью, Г.", — подытожил принц свое сообщение в более теплом тоне.
Публикацию сопровождала фотография именинницы, которая была сделана во время королевского турне по Марокко.
Фанаты уже сне могут дождаться известий о том, какой же подарок получит Маркл от своего возлюбленного супруга, а также детали празднования.