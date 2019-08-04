Вс, 4.08.2019
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"Моя изумительная жена": Принц Гарри невероятно нежно поздравил Меган с 38-летием

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: George Rogers/SIPA/Scanpix

Меган Маркл 4 августа отмечает свой 38-й день рождения. Эта дата для герцогини Сассекской во многом необычайна, так как она впервые проводит этот праздник в качестве мамы.

В Instagram-аккаунте королевской пары в честь этого прекрасного праздника муж Макркл принц Гарри оставил особенное поздравление.

"Желаю Ее Высочеству герцогине Сассекской счастливого дня рождения", — начал Гарри свое поздравление весьма официально.

"С днем рождения, моя изумительная жена! Спасибо, что решила сопровождать меня в этом смелом предприятии!. С любовью, Г.", — подытожил принц свое сообщение в более теплом тоне.

Публикацию сопровождала фотография именинницы, которая была сделана во время королевского турне по Марокко.

Фанаты уже сне могут дождаться известий о том, какой же подарок получит Маркл от своего возлюбленного супруга, а также детали празднования.

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