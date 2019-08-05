В связи с концертом Rammstein сильно ограничат движение транспорта

С 8 часов сегодняшнего дня, 5 августа, до 8 часов 7 августа запрещено движение транспортных средств по улицам Луцавсалас и Лайву.

Также в этот период запрещено останавливаться и стоять на обеих сторонах улиц Луцавсалас и Лайву. До 12 часов 8 августа будет также запрещено останавливаться и стоять на общественной автопарковке Луцавсалы.

Кроме того с 20 часов сегодняшнего дня до 1 часа 7 августа будет запрещено останавливаться и стоять на ротацилнном кругу улицы Мукусалас, на промежутке улицы Меркеля от улицы Кр. Барона до улицы Инжениеру и на 60-метровом участке улицы Пулквежа Бриежа от конечной остановки троллейбусов в сторону улицы Ханзас.

В свою очередь 6 августа с 23 часов до 1 часа 7 августа будет закрыто движение транспортных средств на промежутке улицы Мукусалас от улицы Акменс до улицы Баускас. 6 августа будет запрещена остановка и на заправочной станции Neste, которая расположена на ротационном круге улицы Мукусалас.

Также с 8 часов 6 августа до 1 часа 7 августа будут запрещены швартовка и стоянка судов в Малой Даугаве, с 15 часов 6 августа до 1 часа 7 августа будет запрещено судоходное сообщение в Малой Даугаве.

Между тем до 12 часов 8 августа будет закрыт доступ и к лодочной пристани Луцавсалы.