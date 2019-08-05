Севастова не смогла попасть в первую десятку рейтинга WTA

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила 11-ю позицию в рейтинге WTA, однако спортсменка немного отдалилась от первой десятки.
На позапрошлой неделе Севастова с триумфом победила на юрмальском турнире Baltic Open. Однако полученные 280 рейтинговых очков не помогли латвийской теннисистке попасть в десятку лучших. Ей не хватило девяти очков, чтобы попасть на десятое место - от него спортсменку отделяет 54 пункта.
Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновленном рейтинге занимает 82-ю позицию.
На этой неделе и Севастова, и Остапенко примут участие в теннисном турнире Premier 5, который будет проходить в Торонто. Севастова в первом этапе сразится с украинкой Лесей Цуренко, в то время как Остапенко сыграет против француженки Каролин Гарсия.
В свою очередь третья ракетка Латвии Диана Марцинкевича потеряла две позиции, расположившись на 209-м месте.