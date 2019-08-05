Минобороны вложит значительные средства в военную инфраструктуру

Министерство обороны в следующем году планирует значительные инвестиции в инфраструктуру, рассказал в интервью газете Diena министр обороны Артис Пабрикс.
"Мы можем вкладывать деньги в оружие и боеприпасы, но если у нас нет транспорта, мест для тренировки, баз и экипировки, мы не можем развиваться дальше. В следующем году в это направление планируется много средств инвестировать", - указал политик.
В качестве примера Пабрикс назвал земессаргов Лиепаи, которым приходится тратить несколько часов, чтобы добраться до стрельбищ. Он уверен, что у лиепайских земессаргов и яунсаргов должны быть более доступные возможности тренироваться в стрельбе.
Министр также указал на необходимость новых военных полигонов.
"Должно быть региональное размещение. Адажский полигон, который является одним из лучших в Северной Европе, перегружен. Нам нужны дополнительные полигоны в Алуксне, в Латгале и Курземе", - отметил в интервью глава Минобороны.
Пабрикс также вновь подчеркнул, что финансирования в размере 2% от ВВП для обороны недостаточно.
"С этими 2% мы никак не можем решить проблемы воздушной обороны, береговой охраны", - сказал политик.
"Я много раз говорил, что мы должны двигаться дальше, чем 2%, потому что 2% - это просто такой условный минимум для нашей безопасности, который ряд вещей вообще не в состоянии покрыть", - отметил министр обороны.