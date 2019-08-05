Минобороны вложит значительные средства в военную инфраструктуру

"Мы можем вкладывать деньги в оружие и боеприпасы, но если у нас нет транспорта, мест для тренировки, баз и экипировки, мы не можем развиваться дальше. В следующем году в это направление планируется много средств инвестировать", - указал политик.

В качестве примера Пабрикс назвал земессаргов Лиепаи, которым приходится тратить несколько часов, чтобы добраться до стрельбищ. Он уверен, что у лиепайских земессаргов и яунсаргов должны быть более доступные возможности тренироваться в стрельбе.

Министр также указал на необходимость новых военных полигонов.

"Должно быть региональное размещение. Адажский полигон, который является одним из лучших в Северной Европе, перегружен. Нам нужны дополнительные полигоны в Алуксне, в Латгале и Курземе", - отметил в интервью глава Минобороны.

Пабрикс также вновь подчеркнул, что финансирования в размере 2% от ВВП для обороны недостаточно.

"С этими 2% мы никак не можем решить проблемы воздушной обороны, береговой охраны", - сказал политик.