Вера Брежнева удалила все совместные фотографии с мужем
37-летняя певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева и 56-летний композитор и продюсер Константин Меладзе в браке уже четыре года, однако долгое время они скрывали свои отношения и лишь недавно стали открыто демонстрировать чувства на публике.
На радость поклонникам, Вера Брежнева в последнее время стала наконец публиковать в соцсетях романтичные кадры с супругом, однако на днях все их совместные фотографии исчезли из ее Instagram-аккаунта.
Фанаты пары забили тревогу, а одна из подписчиц решила прямо спросить артистку, что случилось. "Убрала, чтобы завистников не нервировать", - коротко ответила Вера.
Многие остались удовлетворены этой версией и с облегчением выдохнули. Однако нашлись и те, кто не поверил, что фотографии были удалены только поэтому, и посчитал, что в отношениях звездных супругов произошел разлад.
Что ж, поживем - увидим...
На днях я была в Киеве и поехала проведать папу... По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир... Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят - мы вечны. И эти три слова тому подтверждение. #любовьспасетмир #люблю #помню
Галерея: Вера Брежнева на репетиции фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala