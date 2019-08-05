Полиция советует отправляться на концерт Rammstein пешком или на велосипеде

Госполиция и ее партнеры призывают зрителей на предстоящий во вторник на Луцавсале концерт немецкой группы Rammstein идти пешком или ехать на велосипедах.
Замначальника управления полиции порядка Рижского регионального управления Госполиции Ансис Пумпурс напомнил журналистам, что ограничения на движение транспорта на Луцавсале действуют уже с сегодняшнего дня.
Полиция призывает ехать на концерт на велосипедах или на общественном транспорте, но нужно учитывать, что количество велостоянок ограничено. Такси разрешено будет стоять на ул. Мукусалас и Зиепниеккална.
Пумпурс, замдиректора Службы неотложной медицинской помощи Мара Дириня и начальник управления организации сообщения Рижской думы Рудите Ревелиня призвали посетителей до и после концерта следовать указаниям организаторов и полиции. Это особенно важно, так как Островной мост сейчас ремонтируется и по сути представляет собой строительную площадку.
Дириня напомнила, что умышленное нарушение ограничений движения на стройплощадке может быть опасным.
Она призвала также не злоупотреблять алкоголем, не надевать обувь на высоких каблуках, а детей обеспечить наушниками для изоляции звука.
Пумпурс также напомнил родителям, что подростки до 16 лет не должны находиться в публичных местах без присмотра после 22 часов.
Ревелиня сообшила, что во вторник уже с 16 часов в направлении Луцавсалы будут ходить троллейбусы от Латвийского университета. Также будут дополнительные рейсы на 19-м маршруте троллейбуса и 40-м маршруте автобуса.