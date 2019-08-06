В последнее время жители Латвии жалуются, что посылок из Китая приходится ждать все дольше - если раньше даже мелкие товары, приобретенные на международных торговых площадках, приходили в указанные 30 дней с момента покупки, то теперь же посылок приходится ждать месяцами. В частности, читательница Екатерина рассказала Русскому TVNET, что приобрела в азиатском онлайн-магазине солнечные очки, которые идеально бы подошли к нарядам во время отпуска, запланированного на первую половину июня. Товар был заказан за полтора месяца до отпуска, на календаре - 6 августа, а очков все нет. Отпуск давно закончился, для "выгула" нарядов пришлось приобретать другие аксессуары в Риге. Кто же виноват?

Обычно люди по привычке винят в слишком долгой доставке латвийскую почту, а также недобросовестных продавцов, которые затягивают отправку товара. В редких случаях, конечно, виновны и они, от ошибок не защищен никто, однако ответственность за доставку лежит совсем на других плечах.

Как посылки попадают в Латвию

"К сожалению, мы не можем комментировать путь посылок до Латвии, так как за путь, время, скорость их транспортировки до территории Латвии несет ответственность почтовое предприятие государства, в котором они приняты на пересылку. В случае закупок на популярнейших торговых площадках - это почта Китая.

Латвию посылки из Китая достигают различными способами, в том числе и транзитом из разных стран - к примеру, Грузии, Нидерландов, Эстонии и так далее, - и это обычно приводит к задержке доставки, так как в соответственной транзитной стране они обрабатываются дополнительно.

Таким образом задерживались большие грузы посылок как из Грузии, так и из Нидерладнов, откуда многократно были получены даже поврежденные грузы, о чем Latvijas pasts сообщало жителям публично", - рассказала Русскому TVNET руководитель отдела по внешней коммуникации Latvijas pasts Гундега Варпа.

Галерея: Поврежденные посылки, полученные Latvijas pasts

По ее словам, посылки, которые получает латвийская почта, незамедлительно доставляются адресатам, однако стоит принять во внимание, что полученные почтой посылки из третьих стран подлежат таможенному контролю, который обеспечивает Таможенное управление Службы госдоходов (VID).

Варпа также отметила, что нередко зарубежные интернет-магазины присваивают простым посылкам свой уникальный номер, который может состоять из комбинации цифр и/или букв. Магазин своим клиентам предлагает и возможность проследить за посылкой в своей системе, однако нужно принять во внимание, что часто указанная информация неправильна и ошибочна, к примеру, система показывает, что посылка находится в Латвии, а на самом деле она еще в пути - в одной из транзитных стран.

Один из примеров в редакцию Русского TVNET прислал читатель: отслеживая посылку через приложение онлайн-площадки, можно увидеть, что посылка прибыла в Латвию 18 июня, а затем повторно прибыла 22 июня. В свою очередь на скрине с сайта Latvijas pasts ясно видно - посылка прибыла в Латвию только 22 числа.

ФОТО: скриншот

"Магазин или продавец никак не могут знать, где в конкретный момент находится соответствующая посылка - ее путь знает только и единственно почтовое предприятие, к примеру, почта Китая, которой магазин передал посылку для поставки в определенную страну. В свою очередь почтовое предприятие направляет эту посылку соответственно установленному им самим пути, от чего зависят и сроки доставки", - отметила Варпа.

На самом деле с посылками из Китая все еще сложнее. Не секрет, что самыми популярными торговыми онлайн-площадками среди жителей Латвии являются eBay и Aliexpress. И если в первом случае действительно работает цепочка "продавец - почта его государства - почта Латвии - покупатель", то во втором случае площадка взяла на себя не только функцию посредника при продаже, но и функцию посредника по пересылке.

Это означает, что продавец (Aliexpress - этакий виртуальный рынок, на котором свои товары предлагают как крупные, так и мелкие торговцы, тогда как сама площадка берет на себя функции администрирования и контроля в случае разногласий продавцов с покупателями) отсылает посылку на склад Aliexpress, на котором посылку обрабатывают и отправляют наиболее удобным перевозчиком - почтой Китая, Сингапура, Малайзии, Швеции, Финляндии, ОАЭ или Эстонии.

Таким образом, цепочка удлиняется, посылка проходит через большее количество рук, на что требуется больше времени. Соответственно, больше времени и на доставку.

Впрочем, не все так плохо - в случае Латвии великолепно работает Почта Эстонии, которая доставляет посылку через Omniva в считанные дни. Однако способа выбрать именно такой способ доставки нет - все зависит от решения сотрудников Aliexpress в Китае, можно сказать, как повезет.

Не всему можно верить

Многие зарубежные магазины обещают своим клиентам доставку простых посылок в установленный срок, к примеру, в течение трех, пяти или десяти дней, однако и эта информация в отношении международных пересылок может быть некорректной, отмечает Варпа.

"Время доставки может установить только государственное почтовое предприятие, которое осуществляет доставку посылки, поэтому у интернет-магазина нет основания утверждать, что посылка будет доставлена в корректное время. Точные сроки доставки международных посылок страны-участница Мирового почтового союза установлены только для посылок экспресс-почты, время доставки остальных посылок зависит от расстояния страны адресата до страны отсылателя, авиасообщения и частоты рейсов, выбор транзитных стран для пути посылки и т.д.", - заявила представитель Latvijas pasts.

По словам Гундеги Варпы, на практике время доставки может очень отличаться - иногда посылки доходят до адресатов очень быстро, даже за пару дней, однако иногда проводят в пути несколько недель.

В рамках стран-участниц Мирового почтового союза принято, что посылки должны быть доставлены в течение месяца - в случае зарегистрированных посылок после окончания этого срока можно начать поиск посылки, обратившись к почтовому предприятию страны-отсылателя, а после соответствующей процедуры розыска и претендовать на компенсацию в случае повреждения/утери товара.

Главные причины задержки доставки посылок

Представитель Latvijas pasts рассказала Русскому TVNET, что причины задержки посылок в пути могут быть самыми разными. Чаще всего посылки опаздывают, так как доставка осуществляется на большое расстояние - если пункт назначения дальше, то, скорее всего, посылка проведет в пути больше времени, особенно, если между странами нет прямого авиасообщения и посылки идут транзитом через разные страны.

"Важно отметить, что при покупках в популярных интернет-магазинах, посылки из магазинов Китая и других стран Азии идут в Латвию транзитом при посредничестве почтовых операторов различных стран.

Посылки могут идти дольше и между странами Европы - если почтовый оператор решает не использовать для доставки посылки прямое авиасообщение, а направляет посылку выгодным для себя образом через другие страны, в том числе и используя грузоперевозки по суше, то посылка в транзите может задержаться даже на две недели".

Почему одни доходят вовремя, а другие нет

Чаще всего жители Латвии заказывают на азиатских торговых онлайн-площадках всякую мелочь, стоящую до нескольких евро - все-таки приобретать технику и дорогие товары через интернет при посредничестве обычной государственной почты решается далеко не каждый, а стоимость экспресс-доставки часто составляет значительную часть от цены товара, поэтому его выгоднее приобрести на месте, в Латвии, или же обратиться к онлайн-продавцам с более проверенной, быстрой и качественной доставкой.

Если с посылками подороже, которым продавец присваивает так называемый номер трека (tracking number) обычно проблем нет - она или приходит в течение указанного продавцом срока или вернуть деньги обычно не составляет проблем, - то с мелочевкой все куда сложнее. За номер трека продавцу приходится платить, что абсолютно невыгодно при продаже товаров стоимостью до пары евро, поэтому посылки отсылаются так называемой депешей.

"Бывают случаи, когда продавец отсылает в Латвию большое количество посылкой с одним номером трека, бывают случаи, когда номер присваивается мешку или депеше, в которой много простых или незарегистрированных посылок, однако этот номер не считается номером трека и поэтому путь такого мешка проследить невозможно", - заявила Варпа.

Доставка таких мешков или депеш, в перерасчете на одну посылку, обходятся дешевле всего. Собирают их на складе самой популярной в мире азиатской онлайн-площадки. Как отмечает сам сервис, "одним из плюсов AliExpress Standard Shipping является то, что при данном способе доставки и продавец, и склад не тянут с отправкой посылки. И все сроки соблюдаются, так как время отправки контролируют логисты".

На самом же деле продавец отсылает посылки на склад, который сортирует их по огромным мешкам и по каким-то своим принципам. Возможно, вам повезет и ваша посылка попадет в уже практически забитый мешок, который планируется направить в Латвию. Но что, если ваша посылка станет одной из первой среди сотен и сотен мелких пакетов, которые еще ждут сортировки?

Остается только ждать и надеяться, что посылка все-таки дойдет хоть когда-нибудь, ведь проследить ее с помощью латвийской почты невозможно, а сам сервис онлайн-площадки поддерживает возможность отслеживания посылки, но лишь до того момента, как посылка будет отгружена, куда и с какой скоростью она отправится дальше - узнать невозможно.

Да и Latvijas pasts необходимо время на то, чтобы рассортировать большое количество мелких пакетов и разослать по почтовым отделениям, не перепутав при этом.

Несмотря на то, что сервис азиатского торгового гиганта работает уже не первый год, раньше проблемы были менее заметны - на одну потерянную или полученную спустя длительное время посылку большинство людей просто не обращали внимание. Однако количество покупок в зарубежных интернет-магазинах растет стремительно, отчего увеличивается и количество случаев задержек.

Как рассказала Русскому TVNET Гундега Варпа, в прошлом году Latvijas pasts получило из зарубежных интернет-магазинов - в основном, из Китая и других стран Азии - девять миллионов посылок. Это, в среднем, по нескольку посылок на каждого жителя, включая новорожденных и маленьких детей и пенсионеров.

При этом согласно результатам проведенного весной этого года опроса центра исследования общественного мнения Kantar TNS и предприятия по доставке посылок DPD grupa, хотя бы раз в месяц покупки в интернет-магазинах делают 45% жителей Латвии, причем 28% этих покупок они совершают на зарубежных площадках.