Первый такой случай: VID передала прокуратуре уголовное дело о недекларировании наличности

В августе 2018 года в аэропорту "Рига" в ходе проверки пассажиров рейса Москва-Рига и их багажа должностные лица VID приняли решение более тщательно проверить багаж некоего человека 1985 года рождения, имеющего двойное гражданство Армении и Швеции, который пересекал границу Латвии по "зеленому" коридору, таким образом заявляя, что в его багаже нет вещей или наличных денег, которые необходимо декларировать, перемещение которых через границу запрещено или ограничено.

В результате проведения более тщательной проверки в багаже данного лица были обнаружены незадекларированные наличные деньги в нескольких валютах на общую сумму 31 251,96 евро - 31 100 евро, 920 шведских крон и 32 000 армянских драмов.

Задержанный мужчина не смог предъявить документов, подтверждающих происхождение денежных средств, поэтому, по решению суда, на изъятые деньги был наложен арест. В ходе досудебного расследования были проведены все необходимые следственные мероприятия, чтобы получить необходимое количество доказательств, и 31 июля этого года уголовный процесс был отправлен в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений для начала уголовного преследования, сообщила VID.

Выяснилось также, что вышеупомянутое лицо ранее в Швеции было приговорено к лишению свободы за нелегальный импорт сигарет, а также подозревалось во ввозе поддельных сигарет в Швецию и несоблюдение бухгалтерских правил, в результате чего бюджету Швеции был нанесен существенный урон.

Директор управления налогово-таможенной полиции VID Каспар Подиньш заявил, что борьба с нелегальными денежными средствами с начала года является одним из главных приоритетов VID.

"Нажитые преступным путем средства, которые ввозятся в страну, часто используются, например, для выплат зарплат в конвертах, таким образом, принося негативные последствия для народного хозяйства Латвии. Нашей целью является добиться того, чтобы Латвия не использовалась в качестве места для легализации незаконно нажитых наличных средств", - пояснил Подиньш.