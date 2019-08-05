В России на складе боеприпасов произошел взрыв; эвакуированы жители ближайших деревень

В Красноярском крае взрываются склады с боеприпасами. Власти уже начали эвакуацию деревень в Ачинском районе. По предварительным данным, на складах хранились мины и зенитные патроны.



Уже известно об одной пострадавшей – это местная жительница, в неё попал осколок после взрыва. pic.twitter.com/vFIBre1u3e