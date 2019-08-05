Пн, 5.08.2019
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В России на складе боеприпасов произошел взрыв; эвакуированы жители ближайших деревень

ФОТО: TASS/Scanpix

На одной из военных баз в Красноярском крае России в понедельник произошел взрыв, сообщает ТАСС.

В свою очередь "Интерфакс" сообщил, что взрыв произошел на складе боеприпасов.

В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в больницу.

После взрыва началась эвакуация находящихся вблизи военной базы деревень.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении издания Baza, на взорвавшемся складе хранились мины и зенитные патроны.

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