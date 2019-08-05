В России на складе боеприпасов произошел взрыв; эвакуированы жители ближайших деревень

На одной из военных баз в Красноярском крае России в понедельник произошел взрыв, сообщает ТАСС.
В свою очередь "Интерфакс" сообщил, что взрыв произошел на складе боеприпасов.
В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в больницу.
После взрыва началась эвакуация находящихся вблизи военной базы деревень.
Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении издания Baza, на взорвавшемся складе хранились мины и зенитные патроны.
В Красноярском крае взрываются склады с боеприпасами. Власти уже начали эвакуацию деревень в Ачинском районе. По предварительным данным, на складах хранились мины и зенитные патроны.— baza (@bazabazon) August 5, 2019
Уже известно об одной пострадавшей – это местная жительница, в неё попал осколок после взрыва. pic.twitter.com/vFIBre1u3e