Видео: Буллит Даугавиньша принес победу команде Олега Знарка

Латвийский хоккеист Каспар Даугавиньш в воскресенье в проверочном матче реализовал буллит, который принес победу московскому "Спартаку", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш.
Голы вчерашнего матча «Маунтфилд» - «Спартак» (1:2Б) pic.twitter.com/lGBwDRop5r— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 5, 2019
"Спартак", за который выступают Даугавиньш и Мартиньш Карсумс в воскресенье в Чехии в проверочном матче со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов обыграли хозяйку льда градец-краловскую Mountfield, цвета которой защищает Марис Бичевскис.