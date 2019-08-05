Пн, 5.08.2019
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Видео: Буллит Даугавиньша принес победу команде Олега Знарка

Каспар Даугавиньш

ФОТО: www.dinamoriga.lv

Латвийский хоккеист Каспар Даугавиньш в воскресенье в проверочном матче реализовал буллит, который принес победу московскому "Спартаку", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

"Спартак", за который выступают Даугавиньш и Мартиньш Карсумс в воскресенье в Чехии в проверочном матче со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов обыграли хозяйку льда градец-краловскую Mountfield, цвета которой защищает Марис Бичевскис.

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