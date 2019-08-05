Видео: Буллит Даугавиньша принес победу команде Олега Знарка

"Спартак", за который выступают Даугавиньш и Мартиньш Карсумс в воскресенье в Чехии в проверочном матче со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов обыграли хозяйку льда градец-краловскую Mountfield, цвета которой защищает Марис Бичевскис.