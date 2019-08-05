Жизнь на 2,35 евро в день. Обмудсмен направил правительству уже четвертое предупреждение

Это уже четвертое досудебное предупреждение, которое омбудсмен направил правительству о защите наиболее подверженных риску бедности слоев населения. В случае, если правительство в указанный срок не устранит нарушения, Янсонс обратится в Конституционный суд, сказала Силиня.

Нормативные акты предусматривают, что минимальная пенсия по старости не может быть меньше государственного пособия соцобеспечения, к которому в зависимости от страхового стажа применяется коэффициент.

С точки зрения омбудсмена, такое регулирование не соответствует конституции по двум причинам - размер пособия соцобеспечения недостаточен, а дифференциация размера пенсии в зависимости от стажа работы несправедлива по отношению к самым пожилым людям.

Уже в предыдущем, третьем письме от 23 мая Янсонс обратил внимание правительства на то, что размер минимальной пенсии не пересматривался с 1996 года, и тем самым государство не выполняет своей обязанности.

Бюро омбудсмена отмечает, что и само государство в концепции об установлении гарантированного минимального уровня доходов признало, что минимальный размер пенсии по старости недостаточен.

Минимальный размер пенсии по старости в Латвии составляет от 70,43 евро до 108,85 евро в месяц или от 2,35 евро до 3,63 евро в день, для инвалидов детства - от 117,39 евро до 181,42 евро в месяц или 3,91 евро до 6,05 евро в день.

Как указывает омбудсмен, минимальный размер пенсии по старости недостаточен для обеспечения основных нужд человека, к которым относятся еда, одежда, жилье, медицина и обязательное образование.

Минимальную гарантированную государством пенсию получают в Латвии 64 тыс. человек, или 14,3% всех получателей пенсии по старости, из них 7 368 составляют инвалиды, 397 - инвалиды детства.

По данным Всемирного банка, абсолютный уровень бедности в мире составлял в 2015 году 1,97 доллара или 1,67 евро в день.

"Очевидно, государство считает, что, если минимальный размер пенсии по старости на неполный евро выше абсолютного уровня бедности, то Латвия может считаться социально ответственным государством. Своеобразное толкование Конституции", - пишет Янсонс.