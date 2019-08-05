Как Rail Baltica поменяет центр Риги

Окрестности железнодорожной насыпи в центре с приходом Rail Baltica изменятся почти до неузнаваемости. Новая железная дорога зайдёт сюда со стороны московского форштадта и пересечёт улицу Лачплеша по новому мосту.

"Это улица Лачплеша, это железная дорога, которую мы знаем, железнодорожный путепровод. И рядом будет построена новая линия Rail Balticа. И тогда рядом с ней строится мостик, пешеходный мост для пешеходов и велосипедистов. Пешеходы выбирают самую короткую дорогу. Машины на этой стороне стоят, они перебегают просто улицу здесь. Это, конечно, небезопасно", - сказал разработчик локальной планировки трассы Rail Baltica Нейлс Балгалис.

Далее — по существующей насыпи вплоть до улицы Дзирнаву полотно пойдёт параллельно существующим путям, пока не соединиться с совершенно новым зданием Центральной станции. Которое, по замыслу разработчиков, изменится до неузнаваемости и станет выше на этаж.

Русское вещание LTV7: Кого переедет Rail Baltica в Центре?

"Здесь нам нужно сделать довольно большую перестройку. Это нужно для того, чтобы обеспечить новый доступ к перрону, которого раньше не было. Мы построим лестницу, которая ведёт напрямую от входа до перронов. Все перроны будут перестроены, попасть на перрон можно будет на эскалаторе и на лифте. Над перроном будет построен третий этаж — зал ожидания. Это сделано для того, чтобы разделить потоки людей", - отметил заместитель главного инженера компании Eiropas Dzelzceļa līnijas Эйнар Яунземс.

А чтобы сделать их жизнь ещё более удобной — в рамках проекта серьёзно поменяется и пешеходная инфраструктура вокруг станции. Подземные пешеходные туннели останутся в прошлом.

"Идея в том, что мы все пересекаем улицу в одном уровне. То есть, отказываемся от туннелей. Почему? Потому что это удобство, и туннели – это вообще решение восьмидесятых. Решение простое. Остановка, которую мы видим, передвигается под мост. То есть она перекрыта, освещена, удобна. И всё время функционирует", - пояснил Балгалис.

Новая железная дорога пойдёт рядом с уже имеющейся. Не обойдется без сносов и в центре города. "Титаник", в котором можно поставить машину, купить одежду или, например, подстричься, Rail Baltica уже не встретит.

Кроме того, одно из ключевых решений, которое будет реализовано дальше — город избавится от железнодорожной насыпи. Это, во-первых, позволит соединить улицы Элизабетес и Тимотея, а во-вторых, откроет прямой доступ к автовокзалу из любой точки центра.

Железнодорожное полотно будет проходить через автовокзал прямо над автобусными перронами. А дальше — новый мост. Точнее сразу два.

"У нас будет новый мост, рядом с этим, с нашей гордостью. Рядом с новым мостом будет пешеходный и велосипедный мост. Можно будет пересечь реку на велосипеде и перейти пешком. Прямое соединение с Латвийским университетом, с кварталом Мукусалас", - пояснил Нейлс Балгалис.