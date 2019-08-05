Винькеле заверила президента, что система э-здоровья станет эффективным инструментом

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в ходе встречи с президентом страны Эгилом Левитсом подтвердила, что Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы система электронного здравоохранения стала эффективным инструментом, который сможет помочь как врачам, так и пациентам, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.