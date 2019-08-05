Пн, 5.08.2019
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  • Винькеле заверила президента, что система э-здоровья станет эффективным инструментом

Винькеле заверила президента, что система э-здоровья станет эффективным инструментом

Илзе Винькеле

ФОТО: Valsts kanceleja

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в ходе встречи с президентом страны Эгилом Левитсом подтвердила, что Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы система электронного здравоохранения стала эффективным инструментом, который сможет помочь как врачам, так и пациентам, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Продолжая череду встреч с министрами, Левитс провел встречу с Винькеле, чтобы обсудить круг вопросов, связанных с систематическим упорядочиванием отрасли здравоохранения и созданием дальновидной политики, сообщили в канцелярии.

Левитс и Винькеле обсудили проблематику, связанную с диапазоном медицинских услуг и услуг социального ухода в латвийских больницах, и сошлись во мнении, что необходимо уменьшить неравенство населения в области здравоохранения.

Кроме того, они обсудили средне- и долгосрочные возможности обеспечения медучреждений медицинским персоналом, а также вопрос оплаты труда специалистов отрасли.

Президент с министром обговорили также политику общественного здоровья и необходимость изменения моделей поведения в обществе, способствуя профилактике здоровья и появлению привычек здорового образа жизни, сообщила канцелярия президента.

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