Пуце обсудил с президентом территориальную реформу, проблемы климата и э-управления

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сегодня на встрече с президентом Латвии Эгилом Левитсом обсудил ход административно-территориальной реформы, а также проблемы изменения климата и электронного управления. Об этом рассказал агентству LETA сам Пуце.
Он охарактеризовал встречу как деловую и позитивную, отметив, что президент проявил настоящий интерес ко все обсуждаемым предметам и дал рекомендации по проблеме самоуправлений.
В канцелярии президента сообщили, что Левитс при обсуждении административно-территориальной реформы заявил, что видит возможности обеспечения качества услуг в регионах. По его словам, важно, чтобы и численно небольшие самоуправления имели возможности принимать решения по локально важным вещам.
Участники встречи обсудили также роль Европы в борьбе с глобальными изменениями климата.