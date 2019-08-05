Пуце обсудил с президентом территориальную реформу, проблемы климата и э-управления

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сегодня на встрече с президентом Латвии Эгилом Левитсом обсудил ход административно-территориальной реформы, а также проблемы изменения климата и электронного управления. Об этом рассказал агентству LETA сам Пуце.