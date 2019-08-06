Опасные симптомы: прислушайтесь к предупреждающим сигналам своего сердца!

который включает в себя также заботу о здоровье сердца.

Правда, по наблюдениям фармацевта Илзе Приедниеце, в аптеках больший интерес к вопросам, связанным со здоровьем сердца и измерением давления, проявляют именно пожилые люди, которые уже столкнулись с заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением.

В жаркую погоду – соблюдать осторожность и пить воду

В жаркую погоду нагрузка на сердце возрастает, так как усиливается потоотделение, в результате чего кровь густеет, сосуды расширяются, и давление понижается. З. Зитмане напоминает, что и для здоровья сердца в жаркую погоду очень важно выпивать достаточное количество воды.

Если из-за жары появляется слабость, кружится голова или повышается пульс, семейный врач советует лечь так, чтобы голова находилась на одном уровне с сердцем, а ноги - немного выше.

В случае, если эти симптомы долго не проходят, рекомендуется немедленно обратиться к врачу, чтобы пройти углубленное обследование. Специалист напоминает, что в жару абсолютно всем, но особенно людям, у которых имеются проблемы с сердцем, рекомендуется избегать пребывания на солнце, тяжелого физического труда и занятий спортом.

"Золотой стандарт" давления - 120/80

В рамках Мониторинга здоровья 63% респондентов в качестве нормальных показателей давления назвали 120/80, 23% отметили, что оптимальное давление - 80/120-129, а еще 6% считают нормальным давление в пределах 80/130-139.

Как рассказала З. Зитмане, 120/80 - это оптимальное давление, но нет оснований для беспокойства и в том случае, если оно немного ниже (например, 110/70). На артериальное давление влияет ряд факторов: возраст, положение тела (стоячее, сидячее или лежачее), физическая подготовка, повседневный уровень стресса, вредные привычки, кофеин, прием медикаментов и другие.

Второй показатель, за которым желательно следить - это пульс.

Эксперт отмечает, что оптимальный пульс в состоянии покоя - от 55 до 80 ударов в минуту, а у тренированных людей этот показатель ниже - 40-60 ударов в минуту.

Формула здорового сердца для каждого

47% участников Мониторинга здоровья отметили, что, заботясь о здоровье сердца, в повседневной жизни стараются уменьшить уровень стресса и хорошо высыпаться, 28% рассказали, что употребляют здоровую пищу, 27% занимаются спортом, 21% принимают медикаменты и соблюдают указания врача, а 8% заботятся о сердце, принимая пищевые добавки.

Рассказывая о формуле здорового и сильного сердца, З. Зитмане, отмечает, что в основе всего лежит образ жизни и повседневные привычки, а именно - желательно сбалансированное и полноценное питание, при котором следует избегать жирных, соленых и сладких блюд, а красное мясо заменять мясом птицы или рыбой.

Врач призывает также ежедневно выпивать достаточно воды (не менее 1,5-2 л), бросить курить или ограничить курение и потребление алкоголя, а также регулярно заниматься спортом

- в неделю желательно от 2,5 до 5 часов со средней интенсивностью или от 1 до 2,5 часов с высокой интенсивностью.

З. Зитмане и И. Приедниеце сходятся во мнении, что здоровая пища, регулярные физические нагрузки, а также позитивный взгляд на жизнь и профилактические проверки - это важный долгосрочный вклад в здоровье сердца.