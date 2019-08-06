Опасные симптомы: прислушайтесь к предупреждающим сигналам своего сердца!
Здоровью сердца необходимо ежедневно уделять заботу и внимание, так как сильное и здоровое сердце - один из краеугольных камней полноценной, активной жизни. В то же время результаты Мониторинга здоровья*показывают, что почти каждый четвертый житель Латвии (28%) не проявляет особой заботы о здоровье своего сердца, а еще 24% не знают симптомов, которые могли бы указывать на проблемы с сердцем.
Симптомы: прислушайтесь к предупреждающим сигналам своего сердца!
Залогом успешного лечения является своевременное выявление симптомов заболевания, обращение к специалисту и тщательное соблюдение указаний врача. Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что на проблемы с сердцем могут указывать сердечные шумы, ускоренный пульс в положении покоя, одышка, а также неприятное давление и боль в районе сердца. Врач также отмечает, что
регулярное головокружение, продолжительная усталость и слабость, а также холод и слабость в руках или ногах могут сигнализировать о возможных заболеваниях сердца.
Если вы заметили какой-нибудь из упомянутых симптомов, желательно немедленно посетить врача и пройти необходимые исследования для определения заболевания и составления плана лечения.
И здоровому сердцу требуются регулярные проверки
В разных возрастных группах проверки сердца могут отличаться, однако у них есть одно общее свойство - проверки должны проводиться регулярно вне зависимости от результатов предыдущих исследований. Специалист отмечает, что каждый может начать с самого элементарного - регулярного измерения артериального давления.
- Результаты Мониторинга здоровья свидетельствуют о том, что 18% жителей Латвии измеряют давление не менее двух раз в неделю, 21% - пару раз в месяц, 35% - дважды в год, а 11% давление вообще не измеряют.
Поясняя результаты исследования, З. Зитмане отмечает, что в случае, если у человека не было проблем с сердцем, ему совершенно достаточно измерить давление во время ежегодного профилактического визита к семейному врачу. При слегка повышенном давлении она советует измерять давление несколько раз в день, обобщить измерения и затем показать врачу, чтобы вместе оценить средний показатель давления и согласовать тактику дальнейшего лечения.
Раз в год желательно сделать электрокардиограмму, определить уровень холестерина и сахара в крови, хотя бы раз в два года - пройти велоэргометрию, особенно людям старше 40 лет.
Если обнаружены нарушения сердечного ритма, рекомендуется выполнить холтер-мониторинг. Семейный врач подчеркивает, что особое внимание на здоровье сердца должны обращать люди старше 40 лет, которым помимо профилактических проверок сердца желательно провести оценку семейного анамнеза, определить индекс массы тела, общий уровень холестерина и глюкозы в крови, а также выполнить аускультацию сердечных и сонных артерий.
На практике сердце проверяют и молодые, и пожилые
- Как показывают результаты Мониторинга здоровья, в целом 68% опрошенных проходили какую-либо проверку сердца, 18% такие проверки не проходили, а еще 10% сообщили, что не проверяли сердце, хотя и хотели бы.
Из результатов исследования также видно, что чаще сердце проверяют пожилые люди. В то же время, как рассказала З. Зитмане, на практике сердце одинаково активно проверяют и молодые, и пожилые. Она объясняет эту тенденцию тем, что
пожилым людям часто необходимо проверяться регулярно, чтобы контролировать уже имеющиеся заболевания, в то время как среди молодежи наблюдается все больший интерес к здоровому образу жизни,
который включает в себя также заботу о здоровье сердца.
Правда, по наблюдениям фармацевта Илзе Приедниеце, в аптеках больший интерес к вопросам, связанным со здоровьем сердца и измерением давления, проявляют именно пожилые люди, которые уже столкнулись с заболеваниями сердца или повышенным артериальным давлением.
В жаркую погоду – соблюдать осторожность и пить воду
В жаркую погоду нагрузка на сердце возрастает, так как усиливается потоотделение, в результате чего кровь густеет, сосуды расширяются, и давление понижается. З. Зитмане напоминает, что и для здоровья сердца в жаркую погоду очень важно выпивать достаточное количество воды.
Если из-за жары появляется слабость, кружится голова или повышается пульс, семейный врач советует лечь так, чтобы голова находилась на одном уровне с сердцем, а ноги - немного выше.
В случае, если эти симптомы долго не проходят, рекомендуется немедленно обратиться к врачу, чтобы пройти углубленное обследование. Специалист напоминает, что в жару абсолютно всем, но особенно людям, у которых имеются проблемы с сердцем, рекомендуется избегать пребывания на солнце, тяжелого физического труда и занятий спортом.
"Золотой стандарт" давления - 120/80
- В рамках Мониторинга здоровья 63% респондентов в качестве нормальных показателей давления назвали 120/80, 23% отметили, что оптимальное давление - 80/120-129, а еще 6% считают нормальным давление в пределах 80/130-139.
Как рассказала З. Зитмане, 120/80 - это оптимальное давление, но нет оснований для беспокойства и в том случае, если оно немного ниже (например, 110/70). На артериальное давление влияет ряд факторов: возраст, положение тела (стоячее, сидячее или лежачее), физическая подготовка, повседневный уровень стресса, вредные привычки, кофеин, прием медикаментов и другие.
Второй показатель, за которым желательно следить - это пульс.
Эксперт отмечает, что оптимальный пульс в состоянии покоя - от 55 до 80 ударов в минуту, а у тренированных людей этот показатель ниже - 40-60 ударов в минуту.
Формула здорового сердца для каждого
- 47% участников Мониторинга здоровья отметили, что, заботясь о здоровье сердца, в повседневной жизни стараются уменьшить уровень стресса и хорошо высыпаться, 28% рассказали, что употребляют здоровую пищу, 27% занимаются спортом, 21% принимают медикаменты и соблюдают указания врача, а 8% заботятся о сердце, принимая пищевые добавки.
Рассказывая о формуле здорового и сильного сердца, З. Зитмане, отмечает, что в основе всего лежит образ жизни и повседневные привычки, а именно - желательно сбалансированное и полноценное питание, при котором следует избегать жирных, соленых и сладких блюд, а красное мясо заменять мясом птицы или рыбой.
Врач призывает также ежедневно выпивать достаточно воды (не менее 1,5-2 л), бросить курить или ограничить курение и потребление алкоголя, а также регулярно заниматься спортом
- в неделю желательно от 2,5 до 5 часов со средней интенсивностью или от 1 до 2,5 часов с высокой интенсивностью.
З. Зитмане и И. Приедниеце сходятся во мнении, что здоровая пища, регулярные физические нагрузки, а также позитивный взгляд на жизнь и профилактические проверки - это важный долгосрочный вклад в здоровье сердца.
* Мониторинг здоровья проводится BENU Aptieka в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. В ходе исследования, которое проводилось в июне 2019 года, было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.