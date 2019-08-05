VARAM выделит самоуправлениям 9 млн евро на проведение территориальной реформы

Чтобы помочь самоуправлениям в успешном проведении административно-территориальной реформы, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) за два года выделит им 9 млн евро, рассказал агентству LETA министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
VARAM попросит эту сумму в бюджете 2020 и 2021 годов.
В основном деньги будут выделены на три цели - подготовка объединенных проектов, разработка планировочных документов и одноразовая дотация на покрытие административных расходов - например, реорганизация учреждений.
Пуце рассказал также, что Latvijas Valsts ceļi разработало программу региональных дорог, соединяющих населенные пункты с административными центрами. Если правительство поддержит эту программу, в упорядочение дорог начиная с 2021 года будет инвестировано 300 млн евро.
Комментируя 30 проведенных встреч с представителями 114 самоуправлений, Пуце заявил, что они, за редким исключением, были прагматичными, и большинство депутатов настроено на совместный поиск решений.
Пуце добавил, что после консультаций с самоуправлениями возможны коррективы в разработанной VARAM карте, которая предусматривает уменьшить количество самоуправлений в Латвии со 199 до 35.