Пн, 5.08.2019
Первые базовые станции связи 5G в Латвии торжественно были открыты только этим летом, однако в других местах рассказы о вреде технологии 5G не новы. Сабине Берзиня, Re:Check

VARAM выделит самоуправлениям 9 млн евро на проведение территориальной реформы

Карта Латвии и монеты

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы помочь самоуправлениям в успешном проведении административно-территориальной реформы, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) за два года выделит им 9 млн евро, рассказал агентству LETA министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

VARAM попросит эту сумму в бюджете 2020 и 2021 годов.

В основном деньги будут выделены на три цели - подготовка объединенных проектов, разработка планировочных документов и одноразовая дотация на покрытие административных расходов - например, реорганизация учреждений.

Пуце рассказал также, что Latvijas Valsts ceļi разработало программу региональных дорог, соединяющих населенные пункты с административными центрами. Если правительство поддержит эту программу, в упорядочение дорог начиная с 2021 года будет инвестировано 300 млн евро.

Комментируя 30 проведенных встреч с представителями 114 самоуправлений, Пуце заявил, что они, за редким исключением, были прагматичными, и большинство депутатов настроено на совместный поиск решений.

Пуце добавил, что после консультаций с самоуправлениями возможны коррективы в разработанной VARAM карте, которая предусматривает уменьшить количество самоуправлений в Латвии со 199 до 35.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ