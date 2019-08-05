VARAM выделит самоуправлениям 9 млн евро на проведение территориальной реформы

VARAM попросит эту сумму в бюджете 2020 и 2021 годов.

В основном деньги будут выделены на три цели - подготовка объединенных проектов, разработка планировочных документов и одноразовая дотация на покрытие административных расходов - например, реорганизация учреждений.

Пуце рассказал также, что Latvijas Valsts ceļi разработало программу региональных дорог, соединяющих населенные пункты с административными центрами. Если правительство поддержит эту программу, в упорядочение дорог начиная с 2021 года будет инвестировано 300 млн евро.

Комментируя 30 проведенных встреч с представителями 114 самоуправлений, Пуце заявил, что они, за редким исключением, были прагматичными, и большинство депутатов настроено на совместный поиск решений.