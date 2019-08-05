Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из России утонули во время шторма

Две российские спортсменки утонули во время шторма в Севастополе. Об этом сообщает Федерация кикбоксинга России.
Вице-чемпионка мира Элина Гисмеева и победительница первенства планеты Фатима Жагупова прибыли на сборы в Крыму. Девушки отправились купаться, несмотря на то, что в городе было объявлено штормовое предупреждение. Согласно предварительной информации, одна из них спрыгнула в море, где её сильным прибоем ударило о пирс. Вторая спортсменка бросилась на помощь, но попала под высокую волну. Обе девушки утонули.
ЧП произошло 4 августа на территории яхт-клуба, однако об инциденте стало известно только 5 августа.
Как сообщает eurosport.ru спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но плавсредства не могли добраться до девушек из-за погодных условий. Из-за непогоды первый труп удалось поднять лишь утром 5 августа, второй – через 70 минут после первого тела.
Подруга погибших девушек Анна Поскребышева в интервью телеканалу "360" рассказала, что в яхт-клубе пытались спасти тонущих спортсменок. Девушкам кидали в воду веревки, однако у них не вышло схватиться за них.
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Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу). Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены. Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. #скорбим #помним