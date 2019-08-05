Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из России утонули во время шторма

Вице-чемпионка мира Элина Гисмеева и победительница первенства планеты Фатима Жагупова прибыли на сборы в Крыму. Девушки отправились купаться, несмотря на то, что в городе было объявлено штормовое предупреждение. Согласно предварительной информации, одна из них спрыгнула в море, где её сильным прибоем ударило о пирс. Вторая спортсменка бросилась на помощь, но попала под высокую волну. Обе девушки утонули.

ЧП произошло 4 августа на территории яхт-клуба, однако об инциденте стало известно только 5 августа.

Как сообщает eurosport.ru спасатели оперативно прибыли на место происшествия, но плавсредства не могли добраться до девушек из-за погодных условий. Из-за непогоды первый труп удалось поднять лишь утром 5 августа, второй – через 70 минут после первого тела.