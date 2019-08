Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из России утонули во время шторма

View this post on Instagram

Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу). Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены. Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. #скорбим #помним