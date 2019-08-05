Рижское "Динамо" в третьем периоде забросило четыре шайбы и обыграло СКА

В понедельник рижское "Динамо" на турнире в Сочи одержало невероятную победу: уступая по ходу игры санкт-петербургскому СКА с крупным счётом, латвийский клуб сумел переломить ход матча, забросить в третьем периоде четыре шайбы и победить в основное время со счётом 6:5 (1:2, 1:2, 4:1).
Точными бросками в рядах "Динамо" отметились Лаурис Дарзиньш, Эдуардс Хуго Янсонс, Увис Балинскис, Давид Улльстрём, Даниелс Берзиньш и Картер Эштон.
На 15 минуте счёт открыл Андрей Зубарев, а спустя две неполные минуты счёт удалось сравнять защитнику Балинскису. Однако за шесть секунд до сирены питерцев вновь вывел вперед Йори Лехтеря.
Во втором периоде латвийский клуб пропустил еще две шайбы: на 24-й минуте точный бросок сделал Александр Дергачев, а пятью минутами позже отличился Владимир Ткачев. Впрочем, рижане тоже не оставили ворота противника сухими - шайбу смог забросить Улстрем после точных передач Лауриса Дарзиньша и Микеля Редлиха.
Заключительный игровой отрезок начался довольно спокойно, однако спустя семь минут после начала периода команды в течение 60 секунд сумели забросить три шайбы: сначала Берзиньш сократил разрыв в счёте до 3:4, но незамедлительно последовал ответ Йори Лехтеря. Вскоре рижанам удалось ворваться в зону противника, и точный бросок Янсонса позволил рижанам вновь сократить отставание до минимума.
Менее чем через две минуты Дарзиньш смог забросить шайбу и вернуть "динамовцам" надежду на победу.
За две минуты и девять секунд до финальной сирены победную шайбу забросил Картер Эштон, который и установил окончательный счёт в матче - 6:5.
Напомним, во вторник команде предстоит дуэль с ярославским "Локомотивом", а в четверг "Динамо" сыграет против олимпийской сборной России. Единственная команда, с которой рижане на турнире не встретятся - это руководимый Бобом Хартли омский "Авангард".