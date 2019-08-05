Рижское "Динамо" в третьем периоде забросило четыре шайбы и обыграло СКА

Точными бросками в рядах "Динамо" отметились Лаурис Дарзиньш, Эдуардс Хуго Янсонс, Увис Балинскис, Давид Улльстрём, Даниелс Берзиньш и Картер Эштон.

На 15 минуте счёт открыл Андрей Зубарев, а спустя две неполные минуты счёт удалось сравнять защитнику Балинскису. Однако за шесть секунд до сирены питерцев вновь вывел вперед Йори Лехтеря.

Во втором периоде латвийский клуб пропустил еще две шайбы: на 24-й минуте точный бросок сделал Александр Дергачев, а пятью минутами позже отличился Владимир Ткачев. Впрочем, рижане тоже не оставили ворота противника сухими - шайбу смог забросить Улстрем после точных передач Лауриса Дарзиньша и Микеля Редлиха.

Заключительный игровой отрезок начался довольно спокойно, однако спустя семь минут после начала периода команды в течение 60 секунд сумели забросить три шайбы: сначала Берзиньш сократил разрыв в счёте до 3:4, но незамедлительно последовал ответ Йори Лехтеря. Вскоре рижанам удалось ворваться в зону противника, и точный бросок Янсонса позволил рижанам вновь сократить отставание до минимума.

Менее чем через две минуты Дарзиньш смог забросить шайбу и вернуть "динамовцам" надежду на победу.

За две минуты и девять секунд до финальной сирены победную шайбу забросил Картер Эштон, который и установил окончательный счёт в матче - 6:5.