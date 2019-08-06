Футбол с Владимиром Ивановым: Погоня за лидером увенчалась успехом - РФШ догоняет "Ригу"

Из-за выступления на этой неделе "Риги" и "Вентспилса" в третьем предварительном раунде Лиги Европы, их дуэль в рамках 24-го тура чемпионата Латвии по футболу была перенесена на сентябрь. Что на самом деле логично: сейчас оба клуба думают скорее о финском ХИКе или португальском "Гимарайнше", а не об очной битве. Вот почему этот тур "Вирслиги" оказался усеченным. Но остальные три матча никто не отменял, и каждый из них получился по своему интересным.
Открывал 24-й тур матч на стадионе "Даугава", где аутсайдер первенства "Метта" и юрмальcкий "Спартак" сыграли вничью - 1:1. Сыграли по-боевому. Как и предполагалось, самая слабая команда "Вирслиги" де-юре просто так в этом сезоне не сдается. Более того, в тот день при определенном раскладе рижане спокойно могли взять три очка, но лучший бомбардир команды Тамирлан Джамалутдинов не смог перехитрить спартаковского вратаря Евгения Неругала c 11-метровой отметки.
⏯️ VIDEO: @FSMETTA - @fkspartaks (1:1) vārtu guvumi.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 3, 2019
⚽️ MET: Raimonds Krollis (72')
⚽️ SPA: Stanley Nnanna Otu (64')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/vW3fYVYbni
Произошло это в середине второго тайма уже при счете 1:0 в пользу гостей (на 64-й минуте у "Спартака" отличился Стенли Энин). И все же "Метта" ушла от очередного поражения, когда на 72-й минуте Раймонд Кроллис сравнял счет - 1:1. Более того, на 78-й минуте спартаковцы остались в меньшинстве, но и в этом случае "Метта" не воспользовалась подарком соперника.
Эта ничья оставляет "Спартак" на четвертом месте, а "Метту" на последнем, девятом. Кстати, забегая вперед отмечу, что это был единственный матч в туре, который не изменил турнирного положения команд.
На следующий день "Валмиера" принимала на своем поле "Лиепаю", добившись победы со счетом 2:1. Все-таки как не крути, матчи Лиги Европы, всего - четыре с минским "Динамо" и шведским "Норчепингом", для команды Александра Старкова бесследно не прошли. Как не старались гости, но сил и, главное, эмоций на еще один матч у них просто не осталось. Тем более на победу. И это при том, что опасных моментов за 90 минут как раз лиепайчане создали побольше. Но вот реализация... С ней у курземцев по-прежнему беда.
Чего не скажешь о "Валмиере" грузинского специалиста Тамаза Пертии. Его команда одна из немногих в "Вирслиге", если не лучшая вообще, которая умеет выжимать максимум из того, что создает на поле. И прошедший матч - лишнее тому подтверждение: у вратаря "Лиепаи" Валентина Ралькевича в этой игре не так много было работы. Ну кого это волнует?
⏯️ VIDEO: @vgvia_futbols - @LiepajaFK (2:1) vārtu guvumi.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 4, 2019
⚽️ VAL: Jorge Duarte Mendes Teixeira (25'), Ēriks Punculs (57')
⚽️ LIE: Vugar Askerov (59')#optibetvirsliga #virsliga2019 pic.twitter.com/hyAuBcVpuF
Гол в середине второго тайма Эрика Пунцулса стал для "Лиепаи" роковым — 2:0 (за матчем воочию наблюдал главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович, который наверняка должен был взять на карандаш этого 25-летнего нападающего). Правда, тут же Вугар Аскеров ответил точным кивком головы после розыгрыша штрафного (с восемью голами он вместе с упоминавшимся выше Джамалутдиновым и нападающим "Вентспилса" Айегуном возглавляет список бомбардиров), но в оставшееся время мяч больше не пересекал линию ворот.
Победа "Валмиеры" - 2:1, которая у нее первая за полтора месяца, и команда-сюрприз поднимается на пятую строчку турнирной таблицы, опередив как раз лиепайчан (30 очков против 28-ми).
Завершал тур матч в Даугавпилсе, где местный клуб принимал вице-лидера первенства РФШ. Я уже рассказывала о том, что у РФШ в августе появился отличный шанс наконец-то догнать "Ригу", потому как предыдущий тур действующий чемпион страны пропускал, а в этом его игра с "Вентспилсом" по известным причинам оказалась перенесенной (этот матч пройдет на стадионе "Сконто" 18 сентября).
И РФШ справилась с этой задачей - в двух матчах взяты максимально возможные шесть очков и теперь на самом верху турнирной таблицы образовалось двоевластие: у "Риги" и РФШ по 41 очку, но "Рига" при этом провела на два матча меньше.
Правда, надо тут отметить одну деталь - матч на стадионе "Целтниекс" для рижан не превратился в легкую прогулку. Скорее - наоборот. Достаточно сказать, что победный мяч был забит только на 81-й минуте. Да и то, он оказался на совести капитана "Даугавпилса" Юрия Соколова, поразившего собственные ворота. Итог - 1:0 в пользу РФШ (это уже третья победа в сезоне столичного клуба над "Даугавпилсом").
✅⏯ VIDEO: @RFSDaily vārtu guvums spēlē pret @BFC_Daugavpils— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 5, 2019
⚽️ Sokolovs 81' (s.v.) #optibetvirsliga #virsliga2019 m pic.twitter.com/sPXKaJilFS
Да, не клеится что-то у команды Виктора Мороза в последнее время - пятое поражение в последних семи встречах, и его подопечные прочно застревают где-то в подвале турнирной таблицы. Трио аутсайдеров вырисовывается все более четко: "Елгава", "Даугавпилс" и "Метта".