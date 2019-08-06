Футбол с Владимиром Ивановым: Погоня за лидером увенчалась успехом - РФШ догоняет "Ригу"

Открывал 24-й тур матч на стадионе "Даугава", где аутсайдер первенства "Метта" и юрмальcкий "Спартак" сыграли вничью - 1:1. Сыграли по-боевому. Как и предполагалось, самая слабая команда "Вирслиги" де-юре просто так в этом сезоне не сдается. Более того, в тот день при определенном раскладе рижане спокойно могли взять три очка, но лучший бомбардир команды Тамирлан Джамалутдинов не смог перехитрить спартаковского вратаря Евгения Неругала c 11-метровой отметки.

Произошло это в середине второго тайма уже при счете 1:0 в пользу гостей (на 64-й минуте у "Спартака" отличился Стенли Энин). И все же "Метта" ушла от очередного поражения, когда на 72-й минуте Раймонд Кроллис сравнял счет - 1:1. Более того, на 78-й минуте спартаковцы остались в меньшинстве, но и в этом случае "Метта" не воспользовалась подарком соперника.

Эта ничья оставляет "Спартак" на четвертом месте, а "Метту" на последнем, девятом. Кстати, забегая вперед отмечу, что это был единственный матч в туре, который не изменил турнирного положения команд.

На следующий день "Валмиера" принимала на своем поле "Лиепаю", добившись победы со счетом 2:1. Все-таки как не крути, матчи Лиги Европы, всего - четыре с минским "Динамо" и шведским "Норчепингом", для команды Александра Старкова бесследно не прошли. Как не старались гости, но сил и, главное, эмоций на еще один матч у них просто не осталось. Тем более на победу. И это при том, что опасных моментов за 90 минут как раз лиепайчане создали побольше. Но вот реализация... С ней у курземцев по-прежнему беда.

Чего не скажешь о "Валмиере" грузинского специалиста Тамаза Пертии. Его команда одна из немногих в "Вирслиге", если не лучшая вообще, которая умеет выжимать максимум из того, что создает на поле. И прошедший матч - лишнее тому подтверждение: у вратаря "Лиепаи" Валентина Ралькевича в этой игре не так много было работы. Ну кого это волнует?

Гол в середине второго тайма Эрика Пунцулса стал для "Лиепаи" роковым — 2:0 (за матчем воочию наблюдал главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович, который наверняка должен был взять на карандаш этого 25-летнего нападающего). Правда, тут же Вугар Аскеров ответил точным кивком головы после розыгрыша штрафного (с восемью голами он вместе с упоминавшимся выше Джамалутдиновым и нападающим "Вентспилса" Айегуном возглавляет список бомбардиров), но в оставшееся время мяч больше не пересекал линию ворот.