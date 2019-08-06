В Риге полиция задержала "одолжившего" электросамокат юношу

Вечером в понедельник, 5 августа, полицейские проводили патруль около памятника Свободы, когда с ними заговорил юноша на электросамокате. Он рассказал, что только что задержал вора, который украл его самокат и пропал, сообщает передача Degpunktā.
Вскоре преступника удалось заметить и парень сообщил об этом полицейским. Электросамокат ему удалось вернуть своими силами, пострадавший заявил, что возможный вор скрылся в направлении Бастионной горки.
Однако молодого человека на чужом электросамокате зафиксировали несколько размещенных в городе камер, но вор продолжал делать вид, что ничего не понимает.
Вскоре он опомнился, что ехал на чужом скутере, однако делал он это по ошибке. Парень подумал, что самокат можно взять в аренду. В свою очередь хозяин самоката почувствовал то, что утерянная вещь вернулась и передумал писать заявление. Пострадавший указал, что объяснение вора было достаточно правдоподобным. Юноша заявил, что не хочет портить биографию этого человека.
Однако в ходе дальнейшего разговора у полицейских появились подозрения в том, что "одолживший" электросамокат юноша может находиться под влиянием наркотических веществ.
Против него начато административное делопроизводство о возможном употреблении наркотиков, назначен экспертиза.