В Риге полиция задержала "одолжившего" электросамокат юношу

Однако молодого человека на чужом электросамокате зафиксировали несколько размещенных в городе камер, но вор продолжал делать вид, что ничего не понимает.

Вскоре он опомнился, что ехал на чужом скутере, однако делал он это по ошибке. Парень подумал, что самокат можно взять в аренду. В свою очередь хозяин самоката почувствовал то, что утерянная вещь вернулась и передумал писать заявление. Пострадавший указал, что объяснение вора было достаточно правдоподобным. Юноша заявил, что не хочет портить биографию этого человека.