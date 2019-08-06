Под Скулте молодежь устроила автогонки: погиб один из водителей

Своеобразные соревнования молодые люди организовали недалеко от села Мандеги, которое расположено в окрестностях Скулте.

Некоторые из них сели за руль, будучи пьяными. Водитель BMW, 25-летний парень пытался сделать поворот на дороге и потерял контроль над своим автомобилем.

Машина съехала с дороги и рикошетом отлетела от нескольких деревьев.

В результате автомобиль разбился, а находящийся в нем водитель погиб.

Очевидцы утверждают, что остальные участники гонок, увидев страшную аварию, мгновенно покинули место происшествия и так и не вернулись. Друзья погибшего парня винят сбежавших молодых людей в случившемся, потому что именно они уговорили водителя BMW принять участие в опасной игре.

Живущие в соседних домах люди утверждают, что молодой мужчина достаточно часто ездил агрессивно. Каждый день были слышны звуки от нажатой педали газа, что указывало на нарушение правил дорожного движения погибшим водителем.

Транспортные средства оперативных служб на месте происшествия провели несколько часов. Были приглашены бригады пожарных, чтобы вытащить автомобиль и его детали из канавы. Полиция назначила экспертизы, чтобы выяснить, был ли водитель BMW пьян.