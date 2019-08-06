К Земле приближается астероид размером с небоскреб

10 августа на расстоянии в примерно 7,4 млн километров от Земли пролетит астероид 2006 QQ23. Несмотря на то, что кажется, будто астероид находится очень далеко, на самом деле, он пролетит достаточно близко для того, чтобы астрономы могли включить его в список сближающихся с Землей астероидов. Кроме того, еще чуть-чуть и его можно было бы считать потенциально опасным космическим телом.

Диаметр астероида, который летит со скоростью 16740 км/ч, составляет почти 600 метров. Это чуть больше высоты Empire State Building в Нью-Йорке.

"Несмотря на то, что настолько огромный астероид почти вошел в список потенциально опасных, оснований для страха нет. Этот объект находится слишком далеко от нас, чтобы врезаться в Землю", - заявили в интервью CNN представители NASA.

NASA тщательно следит за кометами и астероидами не по той причине, что они могут стать случайными угрозами, а для того, чтобы наблюдать за ними и удостовериться в том, что они не превратятся в угрозы позже.