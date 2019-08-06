Латвийская федерация пенсионеров хочет индексации пенсий дважды в год

Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) хочет, чтобы возобновилась индексация пенсий два раза в год, заявила в интервью агентству LETA председатель ЛФП Айя Барча.
Федерация предлагает в апреле индексировать пенсии, составляющие 50% от минимальной зарплаты (215 евро).
Актуальными задачами федерация считает также повышение доплат за рабочий стаж до 31 декабря 1995 года и постепенное введение доплат для лиц, вышедших на пенсию после 1 января 2012 года.
Также федерация оставляет в силе требование минимального дохода - 99 евро в месяц. Нужно также продолжать переговоры о поддержке пенсионеров самоуправлениями.
По мнению Барчи, в решении проблем пенсионеров больше дает конструктивное сотрудничество с министерствами, правительством и Сеймом, чем ультиматумы и митинги.