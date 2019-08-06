Видео: Нетрезвый Ефремов пытается разогнать ОМОН в центре Москвы

Российский и советский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии пытался заставить силовиков покинуть их посты и оставить в покое митингующих. Стоит отметить, что полиция отнеслась к артисту довольно снисходительно, пояснив, что они тут для того, чтобы его защищать. Об этом пишет Topnews.ru.
"Вы делаете людям плохое", - обратился к ним заслуженный артист РФ.
"Мы, в первую очередь, защищаем вас", - ответили ему силовики.
Тогда Михаил Олегович подошел к одному из ОМОНовцев и взял громкоговоритель.
"Менты расходитесь от сюда... Ребята поймите, вы такие же, как мы", - сказал он.
Полицейские ответили ему, что они тоже такие же, как и он. На что артист признался, что сильно пьян.
Ефремов также намекнул, что можно арестовать человека на двенадцать суток за то, что он свободный гражданин.