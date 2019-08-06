Видео: Нетрезвый Ефремов пытается разогнать ОМОН в центре Москвы

Российский и советский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии пытался заставить силовиков покинуть их посты и оставить в покое митингующих. Стоит отметить, что полиция отнеслась к артисту довольно снисходительно, пояснив, что они тут для того, чтобы его защищать. Об этом пишет Topnews.ru.