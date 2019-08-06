Вт, 6.08.2019
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Видео: Нетрезвый Ефремов пытается разогнать ОМОН в центре Москвы

Михаил Ефремов

ФОТО: Кадр из видео

Российский и советский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии пытался заставить силовиков покинуть их посты и оставить в покое митингующих. Стоит отметить, что полиция отнеслась к артисту довольно снисходительно, пояснив, что они тут для того, чтобы его защищать. Об этом пишет Topnews.ru.

"Вы делаете людям плохое", - обратился к ним заслуженный артист РФ. 

"Мы, в первую очередь, защищаем вас", - ответили ему силовики. 

Тогда Михаил Олегович подошел к одному из ОМОНовцев и взял громкоговоритель. 

"Менты расходитесь от сюда... Ребята поймите, вы такие же, как мы", - сказал он.

Полицейские ответили ему, что они тоже такие же, как и он. На что артист признался, что сильно пьян. 

Ефремов также намекнул, что можно арестовать человека на двенадцать суток за то, что он свободный гражданин. 

Ранее умерла мать актера Михаила Ефремова - актриса Алла Покровская.

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